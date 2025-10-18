KKTC’de kritik seçim yarın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yarın ülkenin kaderini belirleyecek olan cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor. 218 binden fazla seçmenin kaydedildiği ve 8 adayın yarışacağı seçim, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ön planda olması nedeniyle referandum gibi geçmesi bekleniyor. Dolayısıyla Kıbrıs halkı iki devletli çözüm ile federasyon arasında seçim yapacak. Seçimde bir diğer önemli konu ise Türkiye ile ilişkiler…