Son Dakika
HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama
PODCAST CANLI YAYIN

Karadağ'da orman yangınları yerleşim yerlerine yaklaştı! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı

Karadağ’da başkent Podgoritsa ve birçok kentte günlerdir süren orman yangınları rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Kontrol altına alınamayan alevler için NATO üzerinden komşu ülkeler ve uluslararası camiadan yardım talep edilirken, bölgede yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi.

Giriş Tarihi:
Karadağ'da orman yangınları yerleşim yerlerine yaklaştı! Uluslararası yardım çağrısı yapıldı

Karadağ'da çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle komşu ülkelerden ve uluslararası camiadan yardım talep edildi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa başta olmak üzere ülke genelindeki Niksic, Bijelo Polje, Canja ve Buljarica'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Karadağ, AAKaradağ, AA

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Ulusal basında yer alan haberlerde, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamayan orman yangınlarının bazı yerleşim yerlerine yaklaştığı belirtildi.

Karadağ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Podgoritsa, Budva, Bar, Niksic, Savnik ve Bijelo Polje'de yangınların sürdüğü ifade edilirken, NATO üzerinden komşu ülkeler dahil uluslararası camiadan yardım talep edildiği aktarıldı.

Karadağ, AAKaradağ, AA

SIRBİSTAN HELİKOPTER GÖNDERDİ

Sırbistan İçişleri Bakanlığı da Karadağ'daki yangınlara havadan müdahale için helikopter gönderildiğini bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, müdahale için Hırvatistan'ın da yangın söndürme uçağı gönderdiği kaydedildi.

Öte yandan, dünden bu yana etkili olan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Karadağ'da kırmızı alarm verildi.

Karadağ, AAKaradağ, AA

BALKANLARDA ORMAN YANGINLARI

Hırvatistan'ın sahil kenti Split yakınlarında dün çıkan büyük çaplı orman yangınının kontrol altına alındığı, 250 hektar alanın yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kosova Acil Durum Yönetimi Ajansınca yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 14.00-20.00 saatleri arasında ülke genelinde 51 yangın tespit edildi. Yangınların 32'si kontrol altına alınırken, 19'unun söndürülme çalışmaları sürüyor.

Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı (AKMC) da son 24 saatte ülke genelinde 50 orman yangını çıktığını, bunlardan 19'unun halen aktif olduğunu bildirdi.

AKMC, ülke genelindeki yangın söndürme çalışmalarına 82 itfaiye aracı ve 1080 personelin katıldığını duyurdu.

Arnavutluk Jeoloji Bilimleri Enstitüsü de yangın ihtimalinin İşkodra, Leş ve Elbasan illerinin belirli bölgeleri için "çok yüksek" risk, ülke genelinde "yüksek" risk beklendiğini açıkladı.

Enstitü, bugün hava sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaşmasının beklendiğini kaydederek, vatandaşlardan daha dikkatli olmaları ve yangınları yerel makamlara bildirmeleri çağrısında bulundu.

Balkan ülkeleri Hırvatistan, Bosna Hersek ve Sırbistan'da ayrıca yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle halka uyarı yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk teklif için saat belli oldu
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplanıyor! İlk yaşanacak | Komisyona giren yeni isimler
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı
Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi “u dönüşü” oldu
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi
Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı | Hangi illerde kontrol altında?
Jose Mourinho'dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord'u böyle yıkacak
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük yatırım fonundan İsrail’e darbe: Gazze ve Batı Şeria’yı ilhak planından sonra sözleşmeyi feshettiler
Tel Aviv’de atama krizi! Katz genelkurmay başkanını hedef aldı: Ordu “Karışma” dedi
Gece kulübünde kıskançlık krizi! Bıçaklı kadın ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
CHP'nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir'in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Sıcak hava dalgası, yağmur ve sert rüzgar bir arada! Çanakkale, İzmir, Manisa...
İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!