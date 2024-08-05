Kamala Harris’in dört adamı! Wall Street’in en büyük isimlerini yanına aldı: Hepsi siyonist hepsi İsrail destekçisi

RAY MCGUIRE
Wall Street'in en üst düzey siyahi yöneticilerinden biri olan Ray Mcguire ve eşi, Harris'in 2018'deki ilk başkanlık kampanyası öncesinde New York'taki büyük isimlerle tanışmasına öncülük ettiği belirtildi.
Ray Mcguire
67 yaşındaki McGuire, 2021'de New York Belediye başkanlığı için yarışmıştı. 2018'de New York Federal Rezerv Bankası başkanlığı için finalist olmuştu. Citigroup'ta 13 yıl boyunca küresel kurumsal ve yatırım bankacılığını yöneten McGuire 2020'de siyasete geçmek için ayrıldı.
McGuire, 2023'te müşteri ilişkileri kurmak ve firmaya üst düzey bankacıları çekmekle görevlendirildiği yatırım bankası Lazard'a katıldı. Kendisi de bir Harris destekçisi olan Peter Orszag'ın bankanın CEO'luğuna getirildiği yıl göreve başladı.
McGuire, Harris gibi İsrail'e açık destek veren isimlerden biri. Mayıs 2021'de attığı bir tweette Hamas'ı terörist olarak nitelendirmiş ve "ABD ve tüm uluslararası toplum açıkça İsrail'in yanında durmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
SEX AND THE CITY'NİN İLHAM KAYNAĞI
McGuire'ın eşi, avukat ve girişimci Crystal McCrary McGuire, salıncak eyaletlerde kadınları oy vermeye teşvik eden Seneca Projesi'nde yer alıyor. 2024 yılının başlarında McCrary McGuire, kadın Harris destekçileri için bir toplantı düzenlemişti.
McGuire çiftinin, HBO'nun "Sex and the City" dizisinin yeniden uyarlaması olan "And Just Like That…"deki iki ana karakter olan Herbert ve Lisa Todd Wexley'e ilham kaynağı olduğu söyleniyor.
BRAD KARP
ABD'nin en büyük hukuk firmalarından Paul Weiss'in başkanı Brad Karp'ın Demokrat Parti ile yakın bağı uzun yıllara dayanıyor.
Harris ile Kaliforniya savcısıyken tanışan Karp, daha sonra Harris'in avukat olan eşi Doug Emhoff ile de bir araya gelmişti. Karp aynı zamanda, başkan yardımcısının evini korumak ve döşemekle görevli hayır kurumu Başkan Yardımcısı Konutu Vakfı'nın yönetim kurulunda da görev yapıyor.
Karp, aralarında Harris, eski Başkan Barack Obama, Biden ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley'in de bulunduğu siyasileri Paul Weiss'in ofisinde ağırlamıştı.
Karp, ayrıca, Harris ve Emhoff ile toplantılar düzenlemeyi ve bu süreçte milyonlar toplamayı planlayan Kamala Harris için Avukatlar Komitesi'ne öncülük ediyor.
Brad Karp
7 EKİM'DEN SONRA İSRAİL İÇİN MEKTUP
Brad Karp, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından 2 bin çalışanına mektup yazmış ve "Beklediğimden daha az liderin bu konuda kesin, açık ve ahlaki bir netlikle konuşması beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu liderlerden herhangi birine Hamas'ın masum sivilleri katletmesinden dehşete düşüp düşmediklerini sorsanız, size özel olarak dehşete düştüklerini söylerlerdi." ifadelerini kullanmıştı.
JON HENES
C Street Advisory Group'un kurucusu ve CEO'su Jon Henes, Harris için Wall Street'te düzenlenen son bağış kampanyasının organizasyonunda kilit bir rol oynadı. Henes, Harris'in ilk başkanlık kampanyasında da ulusal finans başkanıydı.
Henes'in geniş bağışçı listesi, 2016'da başkanlığa adaylığını koyan Hillary Clinton da dahil olmak üzere Demokratlara yıllar boyunca yardımcı olmuştu.
Jon Henes
MARC LASRY
Avenue Capital Group yatırım şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Marc Lary'nin ABD, Avrupa ve Asya'da yaklaşık 13 milyar dolarlık varlığı bulunuyor.
Marc Lasry
64 yaşındaki Avenue büyük bir Demokrat bağışçı olarak biliniyor. Avenue, Obama'nın 2012'deki yeniden seçim kampanyası için en çok bağış toplayanlardan ve 2016 başkanlık seçimlerinde Clinton'ın en büyük destekçilerinden biriydi.