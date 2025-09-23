James Jeffrey'den dikkat çeken Türkiye analizi: Trump’la görüşebilecek başka bir ülke yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki temaslarını tamamlamasının ardından Washington'a geçerek Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Erdoğan, önceki Başkan Joe Biden döneminde Beyaz Saray'da ağırlanmamıştı. Altı yıl aradan sonra gerçekleşecek bu ilk ziyarette çok sayıda konu başlığı ele alınacak.

Trump, geçtiğimiz hafta kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, görüşmede "büyük ölçekli Boeing uçağı alımı ve büyük bir F-16 anlaşması" üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.

Eski Büyükelçi James Jeffrey (AA)

TRUMP İLE GÖRÜŞEBİLECEK BAŞKA BİR ÜLKE YOK

ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey de iki ülke ilişkilerinde kaydedilebilecek gelişmelere dikkat çekti. Jeffrey, taraflarda "hatırı sayılır bir iyimserlik" olduğunu, bunun içine F-35 konusunda ilerlemenin de dahil olabileceğini belirtti. Emekli büyükelçi, Trump-Erdoğan görüşmesini değerlendirirken, "Şunun altını çizmek istiyorum. Güvenlikten diplomatik konulara, NATO'dan Ukrayna'ya ve Kafkaslar'a ve oradan Suriye, İran ve Ortadoğu'ya kadar geniş bir yelpazede Başkan Trump'la görüşebilecek başka bir ülke yok. Bu nedenle bu görüşme çok önemli" ifadelerini kullandı.