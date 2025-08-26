İsveç’te gündem “dosya skandalı”! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi

İsveç ve Türk medyası İsveç Başbakanı Ulf Kristersson 'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme için hazırlanan dosyanın havalimanında unutulması skandalı iddiasıyla çalkalanıyor.

İddiaya göre 2022'de Kristersson'un İsveç 'in NATO 'ya katılımını görüşmek üzere Türkiye gelmesinin ardından dosya İsveç heyeti Stockholm'e dönerken Arlanda Havalimanı'nda unutuldu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

BAŞKAN ERDOĞAN-KRISTERSSON GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI SIZDI

Klasörün, Hükümet Dairelerinde görevli bir yetkiliye ait olduğu ve Dagens Nyheter'in verdiği bilgiye göre, Türkiye ile yapılan görüşmelere ilişkin kısmen gizli belgeler içerdiği belirtildi.

SVT'nin Türkiye muhabiri Tomas Thorén'e göre, klasörün kamuya açık bir yerde bırakılmasıyla hangi bilgilerin açığa çıkmış olabileceği konusunda da kritik sorular soruluyor; Türkiye hakkında sızdırılmış olabilecek hassas bilgiler var mı?