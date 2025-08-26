PODCAST CANLI YAYIN

İsveç’te gündem “dosya skandalı”! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi

İsveç basını, ülkenin başbakanı Ulf Kristersson’un 2022’de Başkan Erdoğan’la İsveç’in NATO’ya katılımı için yapılan görüşme için hazırlanan dosyanın havalimanında unutulması skandalı ile çalkalanıyor. Skandalın ardından İsveç’ten açıklama geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsveç’te gündem “dosya skandalı”! Türkiye dönüşü gizli belgeleri havalimanında unuttular: İlk açıklama geldi

İsveç ve Türk medyası İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme için hazırlanan dosyanın havalimanında unutulması skandalı iddiasıyla çalkalanıyor.

Dagens Nyheter, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüDagens Nyheter, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

İSVEÇ HEYETİNDEN BÜYÜK SKANDAL

İddiaya göre 2022'de Kristersson'un İsveç'in NATO'ya katılımını görüşmek üzere Türkiye gelmesinin ardından dosya İsveç heyeti Stockholm'e dönerken Arlanda Havalimanı'nda unutuldu.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Takvim Fotoğraf Arşivi

BAŞKAN ERDOĞAN-KRISTERSSON GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI SIZDI

Klasörün, Hükümet Dairelerinde görevli bir yetkiliye ait olduğu ve Dagens Nyheter'in verdiği bilgiye göre, Türkiye ile yapılan görüşmelere ilişkin kısmen gizli belgeler içerdiği belirtildi.

SVT'nin Türkiye muhabiri Tomas Thorén'e göre, klasörün kamuya açık bir yerde bırakılmasıyla hangi bilgilerin açığa çıkmış olabileceği konusunda da kritik sorular soruluyor; Türkiye hakkında sızdırılmış olabilecek hassas bilgiler var mı?

Başkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Takvim Fotoğraf ArşiviBaşkan Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Takvim Fotoğraf Arşivi

BU İLK SKANDAL DEĞİL

Bu İsveç'in ilk skandalı da değil. Dagens Nyheter, Kristersson'un eski Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm'un 2023'te bir parkurda belgelerini unuttuğunu ve şimdi ise gizli bilgileri ihmal etmekle suçlandığını hatırlattı.

Hükümet Daireleri, unutulan dosyada herhangi bir gizli bilgi bulunmadığını ve bu nedenle hasar tespiti yapılmasına gerek olmadığını belirtiyor. Ancak pazartesi akşamı, idari işler başkanı Henrik Holm, ofisin prosedürlerini gözden geçireceğini duyurdu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
6,5 milyon memurun gözü bu toplantıda! Hakem Kurulu 4. kez toplanıyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte tahminlere göre zam oranları
Ankara’nın Hafter hamlesi İsrail’de panik yarattı: “Türk İmparatorluğu yeniden mi dirildi?”
İBB'deki rant ne zaman 'sistem'leşti? İşte Ekrem İmamoğlu'nun pis işler kronolojisi
Deprem bölgesinde 75 milyar dolarlık dev yatırımlarla tarih yazılıyor
ABD Başkanı Donald Trump Fed üyesi Lisa Cook'u görevden aldı
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Esnaf erken emeklilik için nasıl avantajlardan yararlanabilir? İşte detaylar
Fırsatçılara geçit yok | Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli açıklamalar: Belediyeleri aile çiftliğine çevirenler için artık deniz bitti
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu | Tepki yağıyor
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Mourinho'ya şok
Sosyal medya üzerinden cinsel şantaj! Görüntüleri kaydedip milyonluk vurgun yaptılar
Özel bir bankada üst düzey yönetici küçük çocuğa istismardan ceza aldı!
Ahlat'ta ecdada vefa! Başkan Erdoğan ve Bahçeli Selçuklu mezarlığını ziyaret etti | Han çadırında koyu sohbet
Wilfried Singo adım adım Cimbom'a
ABD Başkanı Trump Ukrayna-Rusya savaşının kişilik savaşına döndüğünü açıkladı
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına tacizde bulunan şahıs yakalandı
FETÖ'cülerin soruşturma dosyaları kapatan zabıt katibi: "Başka bir büroda görevli olsaydım orada da aynı şeyi yapardım"
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedeni nasıl çıkarılacak? | Rov devrede | Rüzgar engeli
Inter’den Yusuf Akçiçek için İstanbul’da kritik görüşme: Teklif 20 milyon euroyu aşarsa Fenerbahçe satacak