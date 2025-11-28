İngiltere’de sosyal hizmet skandalı: 2 binden fazla çocuk kayıp
İngiliz The Guardian’ın yayımladığı rapora göre, sosyal hizmetlerin koruması altındaki 2 binden fazla çocuk kayboldu. Araştırma Direktörü Jane Hunter, sistemde ciddi açıklar bulunduğunu belirterek insan ticareti mağduru ve yalnız gelen çocuklar için güvenli konaklama reformu çağrısı yaptı.
İngiliz The Guardian gazetesinin yayınladığı yayımladığı bir rapor, korkunç bir skandalı ortaya çıkardı. İngiltere'de sosyal hizmetlerin korumasındaki 2 binden fazla çocuğun kayboldu belirtildi. Missing People Araştırma Direktörü Jane Hunter, sistemsel reform çağrısında bulunarak, insan ticareti mağduru ve yalnız gelen çocuklara uygun konaklama imkanlarının sağlanması gerektiğini açıkladı. Birçok çocuğun satıldığı belirtildi.