İngiltere’de sosyal hizmet skandalı: 2 binden fazla çocuk kayıp

İngiliz The Guardian gazetesinin yayınladığı yayımladığı bir rapor, korkunç bir skandalı ortaya çıkardı. İngiltere'de sosyal hizmetlerin korumasındaki 2 binden fazla çocuğun kayboldu belirtildi. Missing People Araştırma Direktörü Jane Hunter, sistemsel reform çağrısında bulunarak, insan ticareti mağduru ve yalnız gelen çocuklara uygun konaklama imkanlarının sağlanması gerektiğini açıkladı. Birçok çocuğun satıldığı belirtildi.