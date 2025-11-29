PODCAST CANLI YAYIN

Hong Kong felaketinin ardından Çin'de 3 günlük yas: 200 kişinin akıbeti belirsiz

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki 8 apartmanlı sitede çıkan ve 70 yılın en ölümcül olayı olarak kayda geçen yangının ardından 3 günlük yas ilan edildi. 128 kişinin hayatını kaybettiği faciada 200 kişinin akıbeti hâlâ belirsizliğini korurken, tadilat çalışmalarındaki ihmaller nedeniyle toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Çin, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Tai Po ilçesindeki 8 apartmanlı bir sitede meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin yasını tutuyor.

Hong Kong yangını, EPAHong Kong yangını, EPA

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, yangında hayatını kaybedenler için bugünden itibaren 3 gün yas ilan edildi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve yerel hükümet yetkilileri, sabah saatlerinde 3 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, Çin ve Hong Kong bayrakları yarıya indirildi.

Yangında hayatını kaybedenleri anmak için şehrin 18 ilçesinde, vatandaşların gün boyu hislerini ve baş sağlığı dileklerini yazabileceği taziye defterleri açıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığının Hong Kong temsilciliği ve Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kışla ve tesislerinde anma törenleri yapıldı.

Hong Kong yangını, EPAHong Kong yangını, EPA

200 KİŞİNİN DURUMU BELİRSİZ

Dün yapılan son açıklamada yangında aralarında 1'i itfaiye görevlisi 128 kişinin yaşamını yitirdiği, 11'i itfaiyeci 79 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 2 gün boyunca devam etti.

İtfaiye ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, naaşı teşhis edilemeyenler ve kayıplar dahil 200 kişinin durumu belirsizliğini koruyor.

Hong Kong yangını, AAHong Kong yangını, AA

70 YILIN EN ÖLÜMCÜL YANGINI

Tai Po ilçesinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde 26 Kasım'da öğle saatlerinde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cephelerine kurulu bambu iskeleler ile yanıcı izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla hızla yayılmıştı.

Yangın acil durumu için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da 17 yıl sonra ilk defa en yüksek düzey olan 5. seviye alarm verilmişti.

Olay, Hong Kong'da son 70 yılda en fazla can kaybına yol açan yangın olarak kayıtlara geçmişti.

Yangına ilişkin soruşturmayı yürüten emniyet birimleri, sitedeki tadilatı yapan inşaat şirketinin 2 müdürü ile danışman mühendisin olduğu 3 kişiyi "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla gözaltına almıştı.

Hong Kong Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC) da binadaki tadilat çalışmalarındaki usulsüzlüklere ilişkin başlattığı yolsuzluk soruşturmasında 11 kişiyi gözaltına almıştı

