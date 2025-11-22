Hollywood yıldızı Kevin Spacey, mali çöküşünü anlattı

Cinsel taciz iddiaları sonrası işsiz kalan oyuncu Kevin Spacey, 7 yıldır mali çöküş yaşadığını söyledi. Ünlü aktör, İngiliz The Telegraph'a verdiği röportajda, "Artık otellerde yaşıyorum, Airbnb'lerde kalıyorum. Nerede iş varsa oraya gidiyorum. Kelimenin tam anlamıyla evsizim" dedi. Baltimore'daki evinin mali sıkıntılar nedeniyle satıldığını kabul eden iki Oscar ödüllü oyuncu şöyle konuştu: "Son yedi yılın maliyeti astronomik oldu. Çok az kazandım ama sürekli harcama yaptım."