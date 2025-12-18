Harvard Tıp Fakültesi'nde akılalmaz skandal! Morg müdürü yıllarca ceset ticareti yapmış!

PODCAST CANLI YAYIN

Dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard, tıp fakültesi morgunda patlak veren skandal bir olayla sarsıldı. Yıllarca morg yöneticiliği yapan Cedric Lodge’un, bağışlanan cesetlerden aldığı vücut parçalarını "süs eşyası gibi" satarak kar elde ettiği ortaya çıktı. Deriyle kaplanan kitaplardan satılan yüzlere kadar uzanan korkunç ticaret, yargıya taşındı. Lodge 8 yıl hapis cezası aldı.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard skandal bir olayla çalkalanıyor.

Boston'daki Harvard Tıp Fakültesi morgunun eski yöneticisi, insan vücut parçalarını "süs eşyası gibi" satmaktan 8 yıl hapis cezası aldı.

HARVARD'DA AKILALMAZ SKANDAL

Yetkililer, Cedric Lodge'un beyin, deri, el ve yüz gibi vücut parçalarını Harvard'a bağışlanan ve araştırma için artık kullanılmayan cesetlerden aldığını ve bunları Pennsylvania ve başka eyaletlerdeki alıcılara kargoladığını söyledi.

Eşi Denise Lodge, ona yardım ettiği gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çift, salı günü Pennsylvania, Williamsport'taki federal mahkemeye çıkarıldı.

"İNSAN DERİSİYLE KİTAP CİLDİ" İDDİASI KAN DONDURDU

Savcı Yardımcısı Alisan Martin'in mahkemeye sunduğu dosyada, Cedric Lodge'un bir alıcıya insan derisi gönderdiği, bu derinin tabaklanarak deri ciltli bir kitaba dönüştürüldüğü belirtildi. Martin, bu olay için "derinlemesine tüyler ürpertici bir gerçek" ifadesini kullandı.

"BİR ADAMIN YÜZÜNÜ SATTILAR"

Martin ayrıca şunları söyledi:

"Cedric ve Denise Lodge belki bir rafta sergilenmek, belki de daha da tüyler ürpertici bir amaçla kullanılmak üzere bir adamın yüzünü sattılar."

2 YILDA BİNLERCE DOLAR PARA KAZANDI

Cedric Lodge'un, bağışlanan vücutları "satılacak süs eşyaları gibi" gördüğü, bu yolla 2018'den Mart 2020'ye kadar binlerce dolar kazandığı ifade edildi.

Harvard'da araştırma ve eğitim için kullanılan cesetler işlemler tamamlandıktan sonra genellikle ailelere iade ediliyor ya da yakılıyor. Lodge ise vücut parçalarını yakılmadan önce gizlice çıkardığını kabul etti.

28 yıl boyunca morg yöneticisi olarak çalışan Lodge, mahkemede pişmanlık duyduğunu belirtti. Avukatı Patrick Casey, "Eylemleri son derece vahimdi." dedi.

"Bay Lodge, davranışlarının ciddiyetini ve bu eylemlerin hem saygısızca aşağılanan ölü bedenlere, hem de yas tutan ailelere verdiği zararı tamamen kabul ediyor," diye ekledi.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ VÜCUT BAĞIŞLARINI ASKIYA ALDI

Harvard Üniversitesi, dava sürecinde 2023 yılında beş ay boyunca vücut bağışlarını askıya aldı.

6 KİŞİ DAHA YASA DIŞI İNSAN KALINTISI TİCARETİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Savcılığa göre, aralarında bir Arkansas krematoryumu çalışanının da bulunduğu en az altı kişi, insan kalıntılarının yasa dışı ticaretine ilişkin yürütülen bu soruşturma kapsamında suçunu kabul etti.

