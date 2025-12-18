Harvard Tıp Fakültesi'nde akılalmaz skandal! Morg müdürü yıllarca ceset ticareti yapmış!

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard skandal bir olayla çalkalanıyor. Boston'daki Harvard Tıp Fakültesi morgunun eski yöneticisi, insan vücut parçalarını "süs eşyası gibi" satmaktan 8 yıl hapis cezası aldı. HARVARD'DA AKILALMAZ SKANDAL Yetkililer, Cedric Lodge'un beyin, deri, el ve yüz gibi vücut parçalarını Harvard'a bağışlanan ve araştırma için artık kullanılmayan cesetlerden aldığını ve bunları Pennsylvania ve başka eyaletlerdeki alıcılara kargoladığını söyledi. Eşi Denise Lodge, ona yardım ettiği gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çift, salı günü Pennsylvania, Williamsport'taki federal mahkemeye çıkarıldı.

Harvard Tıp Fakültesi morgunda akılalmaz skandal gündem oldu "İNSAN DERİSİYLE KİTAP CİLDİ" İDDİASI KAN DONDURDU Savcı Yardımcısı Alisan Martin'in mahkemeye sunduğu dosyada, Cedric Lodge'un bir alıcıya insan derisi gönderdiği, bu derinin tabaklanarak deri ciltli bir kitaba dönüştürüldüğü belirtildi. Martin, bu olay için "derinlemesine tüyler ürpertici bir gerçek" ifadesini kullandı. "BİR ADAMIN YÜZÜNÜ SATTILAR" Martin ayrıca şunları söyledi: "Cedric ve Denise Lodge belki bir rafta sergilenmek, belki de daha da tüyler ürpertici bir amaçla kullanılmak üzere bir adamın yüzünü sattılar."