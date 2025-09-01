PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de mülteci kampları ve evler hedef alındı: Çok sayıda ölü var

Gazze’de İsrail bombardımanı sürüyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişi hayatını kaybetti. Evler, hastane çevreleri ve mülteci kampları hedef alındı.

Giriş Tarihi:
Gazze’de mülteci kampları ve evler hedef alındı: Çok sayıda ölü var

Gazze'de İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılar, sivilleri bir kez daha hedef aldı. Kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen bombardımanlarda aralarında çocukların, kadınların ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin de bulunduğu en az 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı. Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarının aktardığına göre İsrail uçakları, mülteci kampları, evler ve hastane çevrelerini vurdu.

YİNE HAVADAN SALDIRDILAR

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında, Şatii Mülteci Kampı çevresinde yer alan bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri hamile bir kadın ve ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Şatii Mülteci Kampında ise zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bombalandı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı mülteci kampındaki Kavka kavşağı yakınlarında bir evin hedef alındığı saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nafak caddesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evin hedef alındığı saldırıda ise 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail askerleri ayrıca kentin orta kesiminde Sahabe Hastanesi çevresinde bir binayı havadan vurdu, bir karı-koca ve çocukları 3 kişi hayatını kaybetti. Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yer alan evin bombalandığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'da can kayıpları artıyor (Fotoğraf AA arşiv)Gazze'da can kayıpları artıyor (Fotoğraf AA arşiv)

SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun mahallesinde Filistinlilerin evlerini ve yapıları patlatmaya devam ediyor. Ayrıca kentin doğusundaki Şucaiyye mahallesi de İsrail uçakları tarafından şiddetli şekilde bombalanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampında bir evi hedef alan hava saldırısında bir karı-koca ve bir kız çocukları 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca hastane çevresindeki bir çadırın insansız hava aracıyla hedef alındığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazzeye hava saldırısı düzenledi: 5 Filistinli yaşamını yitirdiİsrail, Gazzeye hava saldırısı düzenledi: 5 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 5 Filistinli yaşamını yitirdi
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Çin'de Putin ile bir araya geldi! Gündem Ukrayna ile barış
Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor! TÜİK kritik veriyi açıkladı | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
Gözleri Karadeniz
İlkokul 1. sınıf öğrencileri bugün ilk derse girdi! Okullarda uyum haftası başladı
Milli ve yerli enerjide "Albayrak" atılım! Gabar'dan varil varil gelecek akıyor | Yeni rezervler için gece gündüz çalışılıyor
Başkan Erdoğan'dan ŞİÖ marjında yoğun diplomasi
Dünyanın gözü Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde! Doğu'da zirve Batı'da manşet | Hangi konular masada?
CHP'de delege savaşlarında skandallar bitmiyor! Küfürler ve yumruklar havada uçuştu
Denizli 4 gündür yanıyor! Ormanda başladı Aydın'a sıçradı! Çalışmalar günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar! 15 yaşındaki sevgilisini katletmişti: Hilal'i canlı konumdan takip etmiş
Kartal Akdeniz'de dev darbe! Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0 | MAÇ SONUCU
Afganistan'da deprem! Çok sayıda ölü ve yaralı |"Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri"
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe için İstanbul'da! "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
ŞİÖ'nün şeref konuğu Başkan Erdoğan! Şi Çinping kapıda karşıladı... Lukaşenko ve Modi ile selamlaştı
Galatasaray 1 numara transferini hala sonuçlandıramadı! Şampiyonlar Ligi listelerinin verilmesine 1 gün kaldı
Annelere erken emeklilik müjdesi...
ASSAN Group sahibi ve yöneticisi tutuklandı! FETÖ’cülerle irtibat, casusluk sevk yazısında: Gürcan Okumuş'un telefonunda ne var?
Karadeniz'de kazanan yok! Trabzonspor - Samsunspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
Barrack'ın "PKK" tornistanı! ABD ağız değiştirdi YPG Suriye'de yüksek sesle "özerklik" istedi... Kılıç kınından çıkar mı?
Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde şehit mi edildi? Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan peş peşe açıklama