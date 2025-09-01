Gazze’de mülteci kampları ve evler hedef alındı: Çok sayıda ölü var

Gazze'de İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılar, sivilleri bir kez daha hedef aldı. Kentin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen bombardımanlarda aralarında çocukların, kadınların ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin de bulunduğu en az 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda sivil yaralandı. Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarının aktardığına göre İsrail uçakları, mülteci kampları, evler ve hastane çevrelerini vurdu.

YİNE HAVADAN SALDIRDILAR

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında, Şatii Mülteci Kampı çevresinde yer alan bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri hamile bir kadın ve ikisi çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Şatii Mülteci Kampında ise zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bombalandı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı mülteci kampındaki Kavka kavşağı yakınlarında bir evin hedef alındığı saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nafak caddesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evin hedef alındığı saldırıda ise 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail askerleri ayrıca kentin orta kesiminde Sahabe Hastanesi çevresinde bir binayı havadan vurdu, bir karı-koca ve çocukları 3 kişi hayatını kaybetti. Kentin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde yer alan evin bombalandığı saldırıda ise 4 Filistinli yaşamını yitirdi.