İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 5 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım devam ediyor. Yapılan hava saldırıları ile yine siviller katledildi. İsrail savaş uçaklarının, çadırları ve evleri vurması sonucu 2 kardeşin de aralarında bulunduğu 5 Filistinli can verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçakları, bu kez Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Gazze'ye düzenlenen saldırılar [Fotoğraf AA arşiv]Gazze'ye düzenlenen saldırılar [Fotoğraf AA arşiv]

HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİLER

Hastane kaynaklarından gelen bilgiye göre, El-Makusi bölgesinde yerlerinden edilen kişilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenlendi. İsrail'in saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze şehrinin Zeytun Mahallesi'nde çok sayıda evi patlayıcı robotlarla vurduğunu aktardı.

İsrail'in işgali ve tehditi altında ölüm kalım mücadelesi vermeye devam eden Gazze halkı bir yandan bombalı saldırılara maruz kalırken, bir yandan da açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor.

