İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 5 Filistinli yaşamını yitirdi

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ İsrail savaş uçakları, bu kez Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Gazze'ye düzenlenen saldırılar [Fotoğraf AA arşiv]

HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİLER

Hastane kaynaklarından gelen bilgiye göre, El-Makusi bölgesinde yerlerinden edilen kişilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenlendi. İsrail'in saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze şehrinin Zeytun Mahallesi'nde çok sayıda evi patlayıcı robotlarla vurduğunu aktardı.

İsrail'in işgali ve tehditi altında ölüm kalım mücadelesi vermeye devam eden Gazze halkı bir yandan bombalı saldırılara maruz kalırken, bir yandan da açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor.