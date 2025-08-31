İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 5 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli öldü.
2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail savaş uçakları, bu kez Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Saldırıda 2 kardeş yaşamını yitirdi.
HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİLER
Hastane kaynaklarından gelen bilgiye göre, El-Makusi bölgesinde yerlerinden edilen kişilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenlendi. İsrail'in saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Görgü tanıkları İsrail ordusunun Gazze şehrinin Zeytun Mahallesi'nde çok sayıda evi patlayıcı robotlarla vurduğunu aktardı.
İsrail'in işgali ve tehditi altında ölüm kalım mücadelesi vermeye devam eden Gazze halkı bir yandan bombalı saldırılara maruz kalırken, bir yandan da açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor.