Gazze'de 2 çocuk daha soğuktan öldü

Gazze'de 2 çocuk daha soğuk hava koşulları sebebiyle hayatını kaybetti. Gazze’de 10 Aralık Çarşamba günü başlayan soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 3’e yükseldi.

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinli 2 çocuk daha soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdi.

3 aylık Tim El Khavaja isimli bebek soğuk hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdi, aa3 aylık Tim El Khavaja isimli bebek soğuk hava koşulları nedeniyle yaşamını yitirdi, aa

Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail saldırıları sonucu sığınma merkezine dönüştürülen bir okulda yaşayan 9 yaşındaki Filistinli Hedil Hamede, şiddetli soğuk ve kötü hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesiyle Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda İsrail saldırısında ağır hasar alan evlerinin enkazı arasında yaşayan Teym el-Havaca isimli bebeğin de şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı, AAŞiddetli yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nde çadırlar su altında kaldı, AA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı ve şiddetli yağıştan dolayı su altında kalan çadırda bir bebeğin soğuktan öldüğünü belirtmişti.

Son üç gündür devam eden kutup kökenli "Byron" fırtınası, İsrail'in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Filistinli bebek su basan çadırda hayatını kaybetti: Soğuk öldürdü onu ey insanlarFilistinli bebek su basan çadırda hayatını kaybetti: Soğuk öldürdü onu ey insanlar

