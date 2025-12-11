Filistinli bebek su basan çadırda hayatını kaybetti: "Soğuk öldürdü onu ey insanlar"
Gazze'de Filistinliler İsrail saldırılarının yanı sıra bir de olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Han Yunus’ta İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı ve şiddetli yağıştan dolayı su altında kalan çadırda bir bebek soğuktan hayatını kaybetti. Bebeğin ailesi "Soğuk öldürdü onu ey insanlar, kimse onlarla ilgilenmiyor. Çocuklar teker teker ölüyor." dedi.
Filistililer Gazze'de bir yandan İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları, diğer yandan da soğuk ve olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.
FİLİSTİNLİ BEBEK SOĞUKTAN ÖLDÜ
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı ve şiddetli yağıştan dolayı su altında kalan çadırda bir bebeğin soğuktan hayatını kaybettiği belirtildi.
ÇADIRLARI SU ALTINDA KALDI
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, "Han Yunus'ta bebek Rehaf Ebu Cezr, soğuk hava ve çadırın yağmur nedeniyle su altında kalması sonucu yaşamını yitirdi." dedi.
Sosyal medya platformlarında da Han Yunus'ta bir bebeğin yaşamını yitirdiğine yönelik görüntüler paylaşıldı. Aktivistler bebeğin "soğuk nedeniyle" hayatını kaybettiğini ifade etti.
"SOĞUK ÖLDÜRDÜ ONU EY İNSANLAR"
Söz konusu bebeğin bir aile üyesinin videoda, "Soğuk öldürdü onu ey insanlar, kimse onlarla ilgilenmiyor. Çocuklar teker teker ölüyor." dediği duyuldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş daha önce, soğuk ve yağmur sebebiyle Gazze'de çadırlarda kalan yaşlı ve çocukların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu.
GAZZE'DE İNSANİ KRİZ
Kutup kökenli "Byron" fırtınası, İsrail'in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi'ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.
Etkili olan şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar sıcaklığın düşüşüyle birlikte bölgeyi olumsuz etkiliyor. Bu durumun cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Gazze Şeridi'nde, çok sayıda bölge adeta göle dönerken, çadırlar, kıyafetler ve gıda malzemeleri sular altında kaldı, yüzlerce aile ısınma ve barınma imkanından yoksun şekilde zorlu koşullara maruz kaldı.