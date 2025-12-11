Filistinli bebek su basan çadırda hayatını kaybetti: "Soğuk öldürdü onu ey insanlar"

Gazze'de sağanak yağış nedeniyle Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı, AA Sosyal medya platformlarında da Han Yunus'ta bir bebeğin yaşamını yitirdiğine yönelik görüntüler paylaşıldı. Aktivistler bebeğin "soğuk nedeniyle" hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gazze'de sağanak yağış nedeniyle Filistinlilerin çadırları sular altında kaldı, AA "SOĞUK ÖLDÜRDÜ ONU EY İNSANLAR" Söz konusu bebeğin bir aile üyesinin videoda, "Soğuk öldürdü onu ey insanlar, kimse onlarla ilgilenmiyor. Çocuklar teker teker ölüyor." dediği duyuldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş daha önce, soğuk ve yağmur sebebiyle Gazze'de çadırlarda kalan yaşlı ve çocukların hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulunmuştu.