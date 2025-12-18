PODCAST CANLI YAYIN

Fransa’da siber skandal! Bakanlığın gizli verileri çalındı

Fransa İçişleri Bakanlığı’na yönelik siber saldırıda, çalışanların e-posta hesapları üzerinden sisteme sızıldığı ve devletin en kritik veri tabanlarına erişim sağlandığı ortaya çıktı. Yetkililer, saldırganların hassas kayıtları görüntüleyip bazı verileri sildiğini açıklarken, olayla ilgili 22 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Giriş Tarihi:
Fransa’da siber skandal! Bakanlığın gizli verileri çalındı

Fransa İçişleri Bakanlığı'na siber saldırı düzenlendiği ve devletin en hassas veri tabanına erişim sağlandığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, 11 Aralık'ta e-posta sonuçlarında şüpheli faaliyetler tespit edildiğini doğruladı.

Nunez, AANunez, AA

BAKALIĞIN E-POSTALARINA SIZDILAR

Bakanlığın e-posta sistemi kullanılarak çalışanlara ait hesaplara erişildiğini belirten Nuñez, şifre bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

HASSAS VERİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Dijital güvenlik protokollerine her zaman eksiksiz uyulmadığını itiraf eden Nuñez, koruma altındaki dosyalara erişim sağlayan bazı parolaların e-posta yoluyla paylaşıldığını, bunun da saldırgan için ciddi bir güvenlik açığı yarattığını belirtti. Bu yolla saldırganın, Adli Geçmiş İşleme Sistemi ve Aranan Kişiler Dosyası da dâhil olmak üzere pek çok hassas veriye ulaştığı, hatta bazı kayıtları sistemden sildiği kaydedildi.

Fransa'da siber saldırı, Takvim.com.trFransa'da siber saldırı, Takvim.com.tr

Fransız yetkililer, saldırganların sadece iletişim kanallarına değil, bakanlık personelinin kullandığı kurumsal iş uygulamalarına da sızdığını söyledi. Söz konusu uygulamaların, iç ağlar üzerinden hayati öneme sahip veri tabanlarına erişim sağladığı ifade ediliyor.

Siber saldırının arkasındaki isimlerin, BreachForums adlı siber suç platformunda paylaştıkları mesajlarla eylemi üstlendikleri aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde Paris Savcılığı, 17 Aralık'ta 22 yaşındaki bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce benzer suçlardan kaydının bulunduğu, suçlamaların kesinleşmesi halinde ise 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
Borsa İstanbul
Galatasaray'ın Başakşehir maçı ilk 11'i belli oldu
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
Asgari ücret zammında ikinci toplantı sona erdi! Pazarlıkta hangi formüller masada? | Sürpriz ziyaret net mesaj
Türk Telekom
15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
Ataköy Nef'te "esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Görüntüler mercek altında
Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Bilic, ve İrem Sak'tan kan ve saç örneği alındı
DR
Özgür Özel yine şikayet turunda! Brüksel'de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Devlet Bahçeli'den DEM'in Diyarbakır mitingine ilişkin mesaj: İmralı'nın cezaevinden çıkma talebi yok
Avrupa'nın kalbinde binlerce çiftçi sokakta: Traktörlerle Brüksel'i kuşattılar! Ne istiyorlar?
Güllü'nün ölümünde eski eş azmettirici mi? Seda Sayan ilk kez açıkladı: Çocukları olaydan önce beni aradı!
Düşürülen İHA hangi ülkeden geldi? MSB açıkladı: "Zaafiyet söz konusu değil"
Müge Anlı’da kan donduran iddialar: “Babam Emine’yi gözlerimin önünde öldürdü”
GAİN soruşturması genişletiliyor! Ünlü sunucu Okan Karacan ve 3 kişi adliyeye sevk edildi
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı