Fransa’da siber skandal! Bakanlığın gizli verileri çalındı
Fransa İçişleri Bakanlığı’na yönelik siber saldırıda, çalışanların e-posta hesapları üzerinden sisteme sızıldığı ve devletin en kritik veri tabanlarına erişim sağlandığı ortaya çıktı. Yetkililer, saldırganların hassas kayıtları görüntüleyip bazı verileri sildiğini açıklarken, olayla ilgili 22 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
BAKALIĞIN E-POSTALARINA SIZDILAR
Bakanlığın e-posta sistemi kullanılarak çalışanlara ait hesaplara erişildiğini belirten Nuñez, şifre bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.
HASSAS VERİLERİ ELE GEÇİRDİLER
Dijital güvenlik protokollerine her zaman eksiksiz uyulmadığını itiraf eden Nuñez, koruma altındaki dosyalara erişim sağlayan bazı parolaların e-posta yoluyla paylaşıldığını, bunun da saldırgan için ciddi bir güvenlik açığı yarattığını belirtti. Bu yolla saldırganın, Adli Geçmiş İşleme Sistemi ve Aranan Kişiler Dosyası da dâhil olmak üzere pek çok hassas veriye ulaştığı, hatta bazı kayıtları sistemden sildiği kaydedildi.
Fransız yetkililer, saldırganların sadece iletişim kanallarına değil, bakanlık personelinin kullandığı kurumsal iş uygulamalarına da sızdığını söyledi. Söz konusu uygulamaların, iç ağlar üzerinden hayati öneme sahip veri tabanlarına erişim sağladığı ifade ediliyor.
Siber saldırının arkasındaki isimlerin, BreachForums adlı siber suç platformunda paylaştıkları mesajlarla eylemi üstlendikleri aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde Paris Savcılığı, 17 Aralık'ta 22 yaşındaki bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin daha önce benzer suçlardan kaydının bulunduğu, suçlamaların kesinleşmesi halinde ise 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.