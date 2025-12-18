Fransa’da siber skandal! Bakanlığın gizli verileri çalındı

Nunez, AA

BAKALIĞIN E-POSTALARINA SIZDILAR

Bakanlığın e-posta sistemi kullanılarak çalışanlara ait hesaplara erişildiğini belirten Nuñez, şifre bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

HASSAS VERİLERİ ELE GEÇİRDİLER

Dijital güvenlik protokollerine her zaman eksiksiz uyulmadığını itiraf eden Nuñez, koruma altındaki dosyalara erişim sağlayan bazı parolaların e-posta yoluyla paylaşıldığını, bunun da saldırgan için ciddi bir güvenlik açığı yarattığını belirtti. Bu yolla saldırganın, Adli Geçmiş İşleme Sistemi ve Aranan Kişiler Dosyası da dâhil olmak üzere pek çok hassas veriye ulaştığı, hatta bazı kayıtları sistemden sildiği kaydedildi.