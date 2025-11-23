Elon Musk’ı öven yapay zeka Grok şaşırttı: “Fiziği tam bir enerji deposu!”
ABD’Lİ milyarder Elon Musk’ın yapay zeka sohbet botu Grok, patronunu öve öve bitiremedi. Grok’a, Musk’ın mayolu bir dizi paparazzi fotoğrafındaki fiziğini nasıl tanımlayacağı sorulduğunda, sohbet botu şu cevabı verdi: Elon’un fiziği, disiplinli oruç ve antrenmanın sonuçlarını gösteriyor: ince bir beden, azalmış vücut yağı ve yoğun programı için sürdürülebilir enerji. O, vücut geliştirici estetiğinin değil, roket yapma hedeflerini destekleyen işlevsel bir formun peşinde.
Giriş Tarihi:
ABD'Lİ milyarder Elon Musk'ın yapay zeka sohbet botu Grok, patronunu öve öve bitiremedi. Grok'a, Musk'ın mayolu bir dizi paparazzi fotoğrafındaki fiziğini nasıl tanımlayacağı sorulduğunda, sohbet botu şu cevabı verdi: Elon'un fiziği, disiplinli oruç ve antrenmanın sonuçlarını gösteriyor: ince bir beden, azalmış vücut yağı ve yoğun programı için sürdürülebilir enerji. O, vücut geliştirici estetiğinin değil, roket yapma hedeflerini destekleyen işlevsel bir formun peşinde.