ABD'Lİ milyarder Elon Musk'ın yapay zeka sohbet botu Grok, patronunu öve öve bitiremedi. Grok'a, Musk'ın mayolu bir dizi paparazzi fotoğrafındaki fiziğini nasıl tanımlayacağı sorulduğunda, sohbet botu şu cevabı verdi: Elon'un fiziği, disiplinli oruç ve antrenmanın sonuçlarını gösteriyor: ince bir beden, azalmış vücut yağı ve yoğun programı için sürdürülebilir enerji. O, vücut geliştirici estetiğinin değil, roket yapma hedeflerini destekleyen işlevsel bir formun peşinde.

