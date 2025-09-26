Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletecekler | New York’ta protestolu karşılama
Tel Aviv’den protestolarla uğurlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD’de de protestolarla karşılandı. Binlerce kişi New York’ta sokaklara döküldü. ABD Başkanı Donald Trump Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden sonra Batı Şeria’nın işgal edilmeyeceğini söylerken İsrail ise Netanyahu’nun BM’de yapacağı konuşmayı Gazze’de hoparlörlerden dinleteceğini duyurdu.
İsrail, Tel Aviv'den protestolarla uğurlanan, New York'a adeta kaçarak giden ve Fransa ile İngiltere'nin Filistin'i tanımasının ardından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yalnızlaşan Netanyahu'nun BM konuşmasını hoparlörlerle Gazze'de dinletecek.
Netanyahu, EPA
İSRAİL'DEN HOPARLÖR ZORBALIĞI
Gazze'deki soykırımından dolayı her geçen gün daha da yalnızlaşan İsrail, zorbalıkta sınırı aştı. Netanyahu'nun bugün BM'de yapacağı konuşmanın hoparlörlerle Gazze halkına duyurulması emri verildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) emri onayladığı bildirildi.
New York'ta Netanyahu protestoları, AA
ABD'DE NETANYAHU PROTESTOLARI
ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Filistin destekçileri, BM Genel Kurulu'nda konuşma yapması planlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelişini protesto etti.
New York'ta Netanyahu protestoları, AA
Polis, güvenlik gerekçesiyle Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresindeki birçok caddeyi trafiğe kapattı.
Başkan Erdoğan ve Trump, AA
TRUMP BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA "BATI ŞERİA İLHAK EDİLMEYECEK" DEDİ
Netanyahu, BM'deki konuşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Gazze konusunda Başkan Erdoğan ile önemli kararlar aldıklarını ve Batı Şeria'nın da ilhak edilmeyeceğini söyledi.
Netanyahu'nun uçağı işte böyle uçtu, Fotoğraf CNN'den alınmıştır
UÇAĞI ZİKZAK ÇİZEREK KAÇTI
Netanyahu ABD uçuşunda işlediği savaş suçlarından dolayı çıkarılan tutuklama emrini uygulayabilecek ülkelerden kaçmak için zikzak çizerek uçmuştu.Uçuş takip sitelerine göre, normalde birkaç Avrupa ülkesinin üzerinden uçması gereken uçağı, Akdeniz boyunca uçtu ve Cebelitarık Boğazı'nı aştı.
FlightRadar24'e göre uçuş kısa bir süreliğine Yunanistan ve İtalya üzerinden geçti ancak Fransız ve İspanyol hava sahasını tamamen es geçerek uçuşun süresini uzattı.
Ben Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır
SLOVENYA DA İSTENMEYEN ADAM İLAN ETTİ
Netanyahu New York'a panikle uçarken Slovenya da onu istenmeyen kişi ilan etti.
Ben Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır
BATILI ÜLKELER FİLİSTİN'İ TANIDI NETANYAHU'DA PANİK BAŞLADI
Netanyahu, BM kürsüsünde yapacağı konuşmada bağımsız Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkelerin liderlerini kınayacağını söyledi. Ben Gurion pistinde açıklama yapan Netanyahu, "Katilleri, tecavüzcüleri ve çocuk yakanları kınamak yerine, onlara İsrail topraklarının kalbinde bir devlet vermek isteyen liderleri kınayacağım. Bu olmayacak." diye ekledi.
Netanyahu uçağa binmeden önce Trump ile Gazze'ye yönelik saldırılar, haziran ayında İran ile yaptıkları 12 günlük savaş gibi konuları görüşeceğini söyledi.