Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletecekler | New York’ta protestolu karşılama

Netanyahu, BM'deki konuşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Gazze konusunda Başkan Erdoğan ile önemli kararlar aldıklarını ve Batı Şeria 'nın da ilhak edilmeyeceğini söyledi.

FlightRadar24'e göre uçuş kısa bir süreliğine Yunanistan ve İtalya üzerinden geçti ancak Fransız ve İspanyol hava sahasını tamamen es geçerek uçuşun süresini uzattı.

Netanyahu ABD uçuşunda işlediği savaş suçlarından dolayı çıkarılan tutuklama emrini uygulayabilecek ülkelerden kaçmak için zikzak çizerek uçmuştu.Uçuş takip sitelerine göre, normalde birkaç Avrupa ülkesinin üzerinden uçması gereken uçağı, Akdeniz boyunca uçtu ve Cebelitarık Boğazı'nı aştı.

Netanyahu'nun uçağı işte böyle uçtu, Fotoğraf CNN'den alınmıştır

Netanyahu New York'a panikle uçarken Slovenya da onu istenmeyen kişi ilan etti.

Ben Gurion'da Netanyahu protestosu, Fotoğraf The Times of Israel'den alınmıştır

BATILI ÜLKELER FİLİSTİN'İ TANIDI NETANYAHU'DA PANİK BAŞLADI

Netanyahu, BM kürsüsünde yapacağı konuşmada bağımsız Filistin Devleti'ni tanıyan Batılı ülkelerin liderlerini kınayacağını söyledi. Ben Gurion pistinde açıklama yapan Netanyahu, "Katilleri, tecavüzcüleri ve çocuk yakanları kınamak yerine, onlara İsrail topraklarının kalbinde bir devlet vermek isteyen liderleri kınayacağım. Bu olmayacak." diye ekledi.

Netanyahu uçağa binmeden önce Trump ile Gazze'ye yönelik saldırılar, haziran ayında İran ile yaptıkları 12 günlük savaş gibi konuları görüşeceğini söyledi.