Çin'de facia! Demiryolu köprüsü çöktü: Ölü ve yaralılar var

Çin'de, ülkenin önemli nehirlerinden birinin üzerine inşa edilen demiryolu köprüsü çöktü.
DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ
Xinhua haber ajansına göre, köprünün kemerin kavisli desteğini kaybettiği ve deniz mavisi rengine büründüğü bir bölümünü gösteriyor.Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, cuma günü saat 03.00 sularında köprüde çalışan 16 işçinin çalışması sırasında çelik halat koptu.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
En az 12 işçi hayatını kaybederken 4 işçi ise kayboldu. Kayıpları arama çalışmaları botlar, helikopter ve robotik cihazların yardımıyla devam ediyor.