Çin'de facia! Demiryolu köprüsü çöktü: Ölü ve yaralılar var

Çin'in Qinghai eyaletinde nehir üzerine inşa edilen demiryolu köprüsünde çelik halatın kopması sonucu facia yaşandı. En az 12 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi kayboldu; arama kurtarma çalışmaları botlar, helikopterler ve robotik cihazlarla sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çin'de, ülkenin önemli nehirlerinden birinin üzerine inşa edilen demiryolu köprüsü çöktü.

Çin'de demiryolu köprüsü çöktü, AFPÇin'de demiryolu köprüsü çöktü, AFP

DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

Xinhua haber ajansına göre, köprünün kemerin kavisli desteğini kaybettiği ve deniz mavisi rengine büründüğü bir bölümünü gösteriyor.

Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp

Ülkenin kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde, cuma günü saat 03.00 sularında köprüde çalışan 16 işçinin çalışması sırasında çelik halat koptu.

Çin'de demiryolu köprüsü çöktü, Ekran GörüntüsüÇin'de demiryolu köprüsü çöktü, Ekran Görüntüsü

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

En az 12 işçi hayatını kaybederken 4 işçi ise kayboldu. Kayıpları arama çalışmaları botlar, helikopter ve robotik cihazların yardımıyla devam ediyor.

