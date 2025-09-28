PODCAST CANLI YAYIN

BM İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İran'ın "nükleer bomba geliştirmesini engellemeyi amaçlayan 2015 anlaşmasını ihlal ettiği" suçlamasıyla toplandı.İngiltere, Fransa ve Almanya talebiyle New York'ta toplanan konseyde, İran'a yönelik silah ambargosu ve diğer yaptırımlar, yeniden yürürlüğe koyuldu. İran Dışişleri bakanı Abbas Erakçi dün yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Tahran’dan tüm nükleer materyallerini teslim etmesini talep ettiğini ancak bu talebi kabul etmeyeceklerini söylemişti.

Almanya, İngiltere ve Fransa'nın başvurusu üzerine İran'a yönelik BM yaptırımları yaklaşık 10 yıl sonra yeniden yürürlüğe girdi. Tahran ise yaptırımlara "güçlü ve uygun" bir yanıt vereceklerini duyurdu.

YAPTIRIMLARDA HANGİ YASAKLAR VAR!

BM Güvenlik Konseyi'nin internet sitesi gece saatlerinde güncellenerek, yaptırımların yeniden yürürlüğe girdiği kararı kamuoyuna yansıtıldı.

Yeniden uygulanacak yaptırımlar arasında, çok sayıda İranlı şahsa seyahat yasağı, birden fazla İranlı şahıs ve kuruluşun mal varlıklarının dondurulması ve İran'ın nükleer programında kullanılabilecek her türlü malzemenin tedarikinin yasaklanması yer alıyor.

E3'TEN İRAN'A ÇAĞRI

E3 olarak da bilinen Fransa, İngiltere ve Almanya dışişleri bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, "İran'ı ve tüm devletleri bu kararlara tam olarak uymaya çağırıyoruz. Ülkelerimiz diplomatik yolları ve müzakereleri sürdürmeye devam edecektir. BM yaptırımlarının yeniden uygulanması diplomasinin sonu değildir. İran'ı, gerilimi artıracak adımlardan kaçınmaya ve hukuken bağlayıcı yükümlülüklerine yeniden uymaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İRAN'DAN YAPTIRIM KARARINA YANIT!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin 2015'te iptal ettiği nükleer anlaşmanın Avrupalı imzacılarının, aynı anlaşmayla kaldırılan İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden uygulama girişimlerini "geçersiz" olarak nitelendirdi.

Erakçi dün X hesabından yaptığı paylaşımda "Avrupalıların sözde geri çekilme mekanizmasına başvurmaları, sürecin açıkça kötüye kullanılmasından başka bir şey değildir. BMGK'nin 2231 sayılı kararı 18 Ekim 2025'te sona erecek. Sonlandırılan yaptırımlar yeniden canlandırılamaz ve bunu yapma yönündeki her türlü girişim geçersiz ve hükümsüzdür," diye ekledi.

İran'ın üst düzey diplomatı ayrıca ABD'nin ve üç Avrupa ülkesinin "diplomasiye ihanet ettiğini" belirtti.

Erakçi ayrıca, New York'tan İran devlet televizyonunun akşam haberlerine canlı bağlanarak yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek snapback mekanizmasının süresini 3-6 ay uzatma karşılığında İran'dan tüm nükleer materyallerini teslim etmesini talep ettiğini ancak bu "aşağılayıcı" talebi kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini söyledi.

