Bıyıklı Neo-Nazi kadınlar hapishanesinde kalmak için cinsiyet değiştirdi

Almanya'da 2023 yılında aşırı sağcılık, aşırı sağcıları kin ve düşmanlığa tahrik, iftira ve hakaret gibi bir sizi suçtan hapse mahkum edilen Neo-Nazi kadınlar koğuşuna geçmek için cinsiyet değiştirdi.
BIYIKLI NEO-NAZİ CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
Daha önce Sven Liebich olarak bilinen Neo-Nazi, hapse mahkum edildikten sonra, 2024'te cinsiyetini değiştirdi ve ismini ise Marla-Svenja Liebich olarak yeniledi. Liebich, 18 aylık cezasını Saksonya'daki Chemnitz kadın hapishanesinde çekecek.
MEDYA KURULUŞLARINA YASAL İŞLEM BAŞLATTI
Liebich cinsiyetini değiştirse de kamuoyuna kadın kıyafetlerinin yanı sıra bıyıklarıyla çıkıyor. Alman medyası ise onun bu tavrının ciddi olup olmadığının sorgulanmasına yol açtı. Liebich ise "cinsiyet kimliğinin yanlış yansıtıldığını söylediği" yerel medya kuruluşlarına karşı yasal işlem başlattı. Der Spiegel hakkında Basın Konseyi'ne yapılan şikâyet ise asılsız bulunarak reddedildi.