Bıyıklı Neo-Nazi kadınlar hapishanesinde kalmak için cinsiyet değiştirdi

Almanya’da aşırı sağcıları kin ve düşmanlığa tahrik, iftira ve hakaret suçlarından hapis cezası alan Neo-Nazi Sven Liebich, kadınlar koğuşunda yatmak için cinsiyet değiştirdi. Marla-Svenja Liebich ismini kullanmaya başlayan Neo-Nazi, hala bıyık bırakırken Alman medyasında da soru işaretlerine yol açtı.

Almanya'da 2023 yılında aşırı sağcılık, aşırı sağcıları kin ve düşmanlığa tahrik, iftira ve hakaret gibi bir sizi suçtan hapse mahkum edilen Neo-Nazi kadınlar koğuşuna geçmek için cinsiyet değiştirdi.

BIYIKLI NEO-NAZİ CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Daha önce Sven Liebich olarak bilinen Neo-Nazi, hapse mahkum edildikten sonra, 2024'te cinsiyetini değiştirdi ve ismini ise Marla-Svenja Liebich olarak yeniledi. Liebich, 18 aylık cezasını Saksonya'daki Chemnitz kadın hapishanesinde çekecek.

MEDYA KURULUŞLARINA YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Liebich cinsiyetini değiştirse de kamuoyuna kadın kıyafetlerinin yanı sıra bıyıklarıyla çıkıyor. Alman medyası ise onun bu tavrının ciddi olup olmadığının sorgulanmasına yol açtı. Liebich ise "cinsiyet kimliğinin yanlış yansıtıldığını söylediği" yerel medya kuruluşlarına karşı yasal işlem başlattı. Der Spiegel hakkında Basın Konseyi'ne yapılan şikâyet ise asılsız bulunarak reddedildi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME KILIFI

Bu yılın başlarında Liebich, cinsiyetini değiştirdiğini ve erkek mahkûmlardan göreceği "ayrımcılığı" önlemek için kadın cezaevinde kalmayı talep ettiğini açıklamıştı.

Liebich, Alman iç istihbarat servisleri tarafından bir "aşırı sağcı" olarak değerlendiriliyor. Nazi fırtına birliklerinin (SA) kullandığı "Sicherheits-Abteilung" (Güvenlik Birimi) sloganını taşıyan Nazi tarzı bir kol bandı takarken çekilmiş fotoğrafları da var.

Ocak ayında Alman yetkililer, ülkenin ceza sistemi açısından Liebich'in halen yasal olarak erkek kabul edildiğini, kadın statüsünün yalnızca medeni hukuk kapsamında geçerli olduğunu açıkladı.

