Bıyıklı Neo-Nazi kadınlar hapishanesinde kalmak için cinsiyet değiştirdi

Bıyıklı Neo-Nazi, Fotoğraf Daily Mail'den alınmıştır

CİNSİYET DEĞİŞTİRME KILIFI

Bu yılın başlarında Liebich, cinsiyetini değiştirdiğini ve erkek mahkûmlardan göreceği "ayrımcılığı" önlemek için kadın cezaevinde kalmayı talep ettiğini açıklamıştı.

Liebich, Alman iç istihbarat servisleri tarafından bir "aşırı sağcı" olarak değerlendiriliyor. Nazi fırtına birliklerinin (SA) kullandığı "Sicherheits-Abteilung" (Güvenlik Birimi) sloganını taşıyan Nazi tarzı bir kol bandı takarken çekilmiş fotoğrafları da var.

Ocak ayında Alman yetkililer, ülkenin ceza sistemi açısından Liebich'in halen yasal olarak erkek kabul edildiğini, kadın statüsünün yalnızca medeni hukuk kapsamında geçerli olduğunu açıkladı.