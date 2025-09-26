Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden aşırı sağcılardan Netanyahu’ya çağrı! Siyonist gazete yazdı: Trump İsrail’i felç etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme İsrail'de paniğe yol açtı. Trump Başkan Erdoğan ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Gazze konusunda önemli anlaşmalar yaptıklarını ve ayrıca Batı Şeria 'nın ilhak edilmeyeceğini söyledi.

Maariv, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MAARIV: TRUMP İSRAİL'DEKİ SAĞ KANADI FELÇ ETTİ

İsrail gazetesi Maariv ise "Trump İsrail'deki sağ kanadı felç etti" başlıklı bir analiz yayımladı. Maariv yazarı Anna Barsky Trump'ın "Batı Şeria ilhak edilmeyecek" açıklamasının İsrail sağında, özellikle de Netanyahu'nun seçmen tabanında büyük bir sarsıntı ve şok yarattığını belirtti.

İsrail'in aylarca süren kampanyalar, brifingler, bakanlar ve üst düzey yetkililerden gelen ipuçlarının ardından ilhakın hemen yakında olduğunu zannettiğini belirten Maariv yazarı, "Trump gelip büyük bir emekle inşa ettikleri tüm yapıyı başlarına yıktı." dedi.

Netanyahu'nun Gazze ve Batı Şeria konusunda poker oyunu oynadığını yazan Barsky, "Belki de bir gün bulmacanın kendisi için mükemmel bir şekilde bir araya geleceğine inanıyordu ama sonunda her zaman olduğu gibi bulmaca kalmadı. Trump geldi ve tüm parçaları dağıttı." ifadelerini kullandı.