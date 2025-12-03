Ateşkesi yok saydı! Netanyahu'dan yine Gazze'ye saldırı tehdidi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan ve Tel Aviv'in ateşkes anlaşmasına rağmen geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışma sonrası saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Hamas'ın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürerek ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni hedef alacaklarını duyurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altında olan Refah kentinde, ateşkes anlaşmasına rağmen Tel Aviv yönetiminin geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında çıkan çatışmada biri ağır 5 İsrail askeri yaralanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Refah kentinde "Sarı Hattın" İsrail işgali altındaki tarafında tünellerden 3 Filistinlinin çıktığı ileri sürülmüştü.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal ettiği yönündeki eleştirilere rağmen son iki haftada saldırılarını yoğunlaştırdığı Refah'ta mahsur kalan Filistinli savaşçılardan 3'ünün, İsrail askerlerine saldırdığı ve bir zırhlı personel taşıyıcıya patlayıcı yerleştirdiği iddia edilmişti.