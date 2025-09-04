Almanya'da kan donduran olay! Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Alman basınından Bild gazetesinin aktardığına göre başkent Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı.
Olayda birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.
YARALANANLARIN ÇOĞU ÇOCUK
Görgü tanıkları yaralananların çoğunun çocuk olduğunu söyledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Görgü tanıklarının aktardığı ilk bilgilere göre bir öğretmen ciddi şekilde yaralanırken, bazı çocukların hafif yaralandığı öğrenildi.
"TERÖR SALDIRISI DEĞİL KAZA"
Alman Acil Servisi, olayın bir terör saldırısı değil bir kaza olduğunu duyururken yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.