Almanya'da kan donduran olay! Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Alman Bild gazetesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir otomobilin kalabalığın arasına daldığını duyururken olayda birçok kişinin yaralandığını aktardı. Alman Acil Servisi, olayın bir terör saldırısı değil bir kaza olduğunu duyururken yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Alman basınından Bild gazetesinin aktardığına göre başkent Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı.

Olayda birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

YARALANANLARIN ÇOĞU ÇOCUK

Görgü tanıkları yaralananların çoğunun çocuk olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Görgü tanıklarının aktardığı ilk bilgilere göre bir öğretmen ciddi şekilde yaralanırken, bazı çocukların hafif yaralandığı öğrenildi.

"TERÖR SALDIRISI DEĞİL KAZA"

Alman Acil Servisi, olayın bir terör saldırısı değil bir kaza olduğunu duyururken yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

