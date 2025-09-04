Almanya'da kan donduran olay! Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var

Alman basınından Bild gazetesinin aktardığına göre başkent Berlin 'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı.

Berlin'de bir otomobil kalabalığın arasına daldı (Alman BILD gazetesi)

YARALANANLARIN ÇOĞU ÇOCUK

Görgü tanıkları yaralananların çoğunun çocuk olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Görgü tanıklarının aktardığı ilk bilgilere göre bir öğretmen ciddi şekilde yaralanırken, bazı çocukların hafif yaralandığı öğrenildi.

"TERÖR SALDIRISI DEĞİL KAZA"

Alman Acil Servisi, olayın bir terör saldırısı değil bir kaza olduğunu duyururken yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.