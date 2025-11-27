ABD’de görevli Türk fizikçi Dr. Furkan Dölek kefaletle serbest kaldı!

Fotoğraf (takvim.com.tr)

GİZEMLİ BİR TÜRK KEFALETİNİ ÖDEDİ

Kefalet ücretinin son 13 bin dolarının ABD'nin New York kentinde büfesi olan bir Türk tarafından ödendiği belirtildi. Ancak söz konusu Türk'ün kimliğini gizli tuttuğu vurgulandı. Bu arada Dölek, yaşadığı sürecin kendisine özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu yeniden gösterdiğini söyledi. Şöyle devam etti: Özgürlüğünüzü kaybettikten sonra bunun ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlıyorsunuz. Bundan sonra da böyle yaşamaya devam edeceğim. Özgürlüğün ne demek olduğunu en iyi anlayan kişiler, özgürlüğünü kaybeden kişilerdir. Daha sonra bunu kazanmak gerçekten çok büyük bir sevinç ve onur.