ABD'de 3 kişiyi taşıyan kargo uçağı düştü! Düşen uçak alev topuna döndü!

ABD'nin Kentucky eyaletinde bulundan Louisville Uluslararası Havalimanı yakınlarında içinde 3 kişi bulunan bir kargo uçağı düştü. Alev topuna dönen uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra henüz kesin bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi. Uçağın içinde 3 kişi olduğu belirlendi.

ABD'nin Kentucky eyaletindeki Louisville Uluslararası Havalimanı yakınlarında içinde 3 kişi bulunan bir kargo uçağı düştü. Kentucky Valisi Andy Beshear ilk müdahale ekiplerinin olay yerine gönderildiğini belirterek, "Lütfen pilotlar, mürettebat ve etkilenen herkes için dua edin. Yakında daha fazla bilgi paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Kentucky eyaleti facia gibi bir havacılık kazasına sahne oldu. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yapılan açıklamaya göre; ABD'nin Hawaii adasındaki Honolulu kentine gitmek üzere saat 17:15 sıralarında Louisville Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan McDonnell Douglas MD-11 tipi bir kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz kesin bilinmeyen bir nedenle düştü.

Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD), ekiplerin Louisville Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki kaza mahalline müdahale ettiğini belirterek, "LMPD ve diğer birçok kurum, Fern Valley ve Grade Lane yakınlarındaki uçak kazası ihbarlarına müdahale ediyor. Grade Lane yolu, süresiz olarak trafiğe kapatılacaktır. Yaralılar olduğu bildirildi" açıklamasında bulundu. Kargo şirketi UPS ise, kazaya karışan uçağın firmaya ait olduğunu ve uçakta 3 kişi bulunduğunu doğruladı. Kentucky Valisi Andy Beshear da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk müdahale ekipleri olay yerinde. Bilgi geldikçe paylaşacağız. Lütfen pilotlar, mürettebat ve etkilenen herkes için dua edin. Yakında daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde kalkış sırasında uçakta yangın çıktığı ve uçağın kısa bir süre sonra düşerek alev topuna döndüğü görüldü. Ayrıca havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerlerinde panik yaşandığı gözlendi.

