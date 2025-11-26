PODCAST CANLI YAYIN

Maduro Trump’a kılıç çekti! Venezuela sokaklara döküldü

Venezuela’da binlerce kişi ABD’nin ülkedeki askeri varlığına karşı sokaklara döküldü. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise destekçilerine seslendiği konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’a resmen kılıç çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Maduro Trump’a kılıç çekti! Venezuela sokaklara döküldü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetini devirme girişimine karşı koyacağını söyledi ve Caracas'ta destekçilerine seslenirken kılıç çekti. Kamuflaj üniforması giyen Maduro, "Bu mübarek toprakların her bir karışını, nereden gelirse gelsin, emperyalist tehdit veya saldırganlığa karşı savunmaya hazır olmalıyız." dedi.

Maduro, AAMaduro, AA

ABD EYLÜLDEN BERİ SALDIRIYOR

ABD askeri güçleri, eylül ayından bu yana uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettikleri gemilere yönelik bir dizi saldırı düzenliyor. Saldırılarda en az 80 kişi öldü.

Maduro, ReutersMaduro, Reuters

VENEZUELA SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Binlerce Venezuelalı, ABD'nin tehditlerini protesto etmek için sokaklara çıktı. Maduro'nun fotoğraflarını taşıyan protestocular ABD'nin bölgedeki askeri varlığını "tehdit ve saldırı" olarak nitelendirirken Maduro ise konuşma yaptı.

Maduro, ReutersMaduro, Reuters

MADURO KILIÇ ÇEKTİ

Askeri kamuflaj giyen Maduro, kılıç çekti ve "Bu toprakların her bir karışını, nereden gelirse gelsin, tehdit veya saldırganlığa karşı savunmaya hazır olmalıyız" dedi. ABD'nin hükümetini devirmeye yönelik girişimlerine karşı koyacağını söyleyen Maduro, "Bizi yenemeyecekler, çünkü biz yenilmeziz" dedi.

Maduroya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyorMaduroya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? Yayman'dan "rapor" bilgilendirmesi
CHP'de yolsuzluk kaosu! Kılıçlar kurultayda çekilecek: İki farklı senaryo var
İdefix
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Mardin’de gizemli ölüm: Kimse silah sesi duymadı! Özel ekip kuruldu
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Trump ve Selman arasında İsrail krizi! Beyaz Saray'daki görüşmenin perde arkası
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
1 milyon Yahudi’yi İsrail’e taşıyacaklar! New York’ta siyonist zirve
3600 günle emekli olabilir miyim? Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı!
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Galatasaray'ın Union SG yenilgisi sonrası şok yorum! "Bedel mi ödettiler?"
Komisyonun İmralı ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Tutanaklar ne zaman açıklanacak?
İmamoğlu'nun başkanlık konutu değil haraç merkezi: "84 milyonu teslim ettim"
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Bakan Tekin açıkladı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
Meteoroloji'den sis uyarısı: Cephe yağışları tüm yurdu saracak! Polar Vortex'e dikkat: Fırtına, kar...