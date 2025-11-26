Maduro Trump’a kılıç çekti! Venezuela sokaklara döküldü

Maduro, Reuters

MADURO KILIÇ ÇEKTİ

Askeri kamuflaj giyen Maduro, kılıç çekti ve "Bu toprakların her bir karışını, nereden gelirse gelsin, tehdit veya saldırganlığa karşı savunmaya hazır olmalıyız" dedi. ABD'nin hükümetini devirmeye yönelik girişimlerine karşı koyacağını söyleyen Maduro, "Bizi yenemeyecekler, çünkü biz yenilmeziz" dedi.