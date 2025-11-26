Maduro Trump’a kılıç çekti! Venezuela sokaklara döküldü
Venezuela’da binlerce kişi ABD’nin ülkedeki askeri varlığına karşı sokaklara döküldü. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise destekçilerine seslendiği konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’a resmen kılıç çekti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD hükümetini devirme girişimine karşı koyacağını söyledi ve Caracas'ta destekçilerine seslenirken kılıç çekti. Kamuflaj üniforması giyen Maduro, "Bu mübarek toprakların her bir karışını, nereden gelirse gelsin, emperyalist tehdit veya saldırganlığa karşı savunmaya hazır olmalıyız." dedi.
ABD EYLÜLDEN BERİ SALDIRIYOR
ABD askeri güçleri, eylül ayından bu yana uluslararası sularda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını iddia ettikleri gemilere yönelik bir dizi saldırı düzenliyor. Saldırılarda en az 80 kişi öldü.
VENEZUELA SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Binlerce Venezuelalı, ABD'nin tehditlerini protesto etmek için sokaklara çıktı. Maduro'nun fotoğraflarını taşıyan protestocular ABD'nin bölgedeki askeri varlığını "tehdit ve saldırı" olarak nitelendirirken Maduro ise konuşma yaptı.
MADURO KILIÇ ÇEKTİ
Askeri kamuflaj giyen Maduro, kılıç çekti ve "Bu toprakların her bir karışını, nereden gelirse gelsin, tehdit veya saldırganlığa karşı savunmaya hazır olmalıyız" dedi. ABD'nin hükümetini devirmeye yönelik girişimlerine karşı koyacağını söyleyen Maduro, "Bizi yenemeyecekler, çünkü biz yenilmeziz" dedi.