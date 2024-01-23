Almanya ordusu personel bulamıyor! Savunma Bakanı Boris: Yabancılar askere alınacak | Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlar etkilenecek mi?





UZMANLAR ENDİŞELİ:TOPLUMSAL İFLASIN İLANIDIR

Almanya'nın ünlü askeri tarihçisi Sönke Neitzel Bild'e verdiği demeçte "Alman olmayan biri yabancı bir ülke için savaşır mı?" sorusunun en önemli nokta olduğunu vurgularken Bundeswehr Üniversitesi'nden tarihçi Michael Wolffsohn ise personel sıkıntısının çok uzun yıllardır devam ettiğine dikkat çekti ve "Artık ülkelerini savunmak isteyen yeterli sayıda vatandaş yoksa bu toplumsal iflasın ilanıdır." dedi.



Eski Savunma Bakanı Franz Josef Jung ise boş kışlalar göz önüne alındığında teklifin değerlendirilebileceğini belirterek "Askere alınacak kişiler yeterince uzun süre bizimle yaşayan ve Almanya ile güçlü bağları olan AB vatandaşlarıysa kesinlikle değerlendirebilir." ifadelerini kullandı ve mevcut durumdaki temel hatanın 'zorunlu askerliğin' kaldırılması olduğunu söyledi.

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