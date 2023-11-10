CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Şifa Hastanesi’ndeki poliklinik binasını bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

03:30 İSRAİL GAZZE'DE ÇOCUK HASTANESİNİ BOMBALADI
El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre, İsrail savaş uçakları Rantisi Çocuk Hastanesi'ni doğrudan hedef aldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi. Açıklamada, ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.
İSRAİL ŞİFA HASTANESİ ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.
Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.
El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.
00.38 UNRWA: Gazze'deki tesislerimizde yaklaşık 4 bin 600 hamile kadın ve 380 bebek tıbbi bakıma muhtaç
00.37 İran ve Katar Dışişleri bakanları, Filistin ile ilgili son gelişmeleri görüştü
00.02 Filistin yönetimine göre, İsrail, Gazze'deki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı
9 Kasım tarihinde yaşananlar...
23.25 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu konutların yüzde 50'sinin yok olduğunu bildirdi.
UNDP Arap Ülkeleri Bölgesel Büro Direktörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah el-Derderi ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Yönetici Sekreteri Rola Dashti, düzenledikleri basın toplantısında, "Gazze Savaşı: Filistin Üzerindeki Olası Sosyo-Ekonomik Etkiler" adlı raporu paylaştı.
Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'sinin yok olduğu bilgisini paylaşan el-Derderi, bunun çok önemli bir sınama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu uzun vadeli yerinden edilme krizine yol açarak önemli insani, ekonomik, kalkınma ve güvenlik sonuçları doğurabilir. Karşılaştırmak amacıyla bakarsak, Suriye, savaşın 4. yılında bu yüzdede konut kaybına uğradı, Gazze sadece bir ayda. Bu daha önce hiç görülmemiş bir durum. Savaş bittikten sonra bile insani etkileri sürecek."
22:00 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye gönderilen yardımları taşıyan geminin saat 23.00 itibarıyla hareket edeceğini açıkladı.
21.31 BM, İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine edilmesi gerektiğini bildirdi.
21.24 İşgalci Gazze Şeridi'nde bulunan ve binlerce kişinin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi.
SOYKIRIMA 4 SAAT ARA!
18.45 Beyaz Saray işgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.
18.42 BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: "ŞİMDİ SOMUT ADIM ATMA ZAMANI"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de somut adım atma zamanı olduğunu belirterek, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.
Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"a bir video mesaj gönderdi.
Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Gazze'deki sivillerin "hiç bitmeyen kabusla" karşı karşıya kaldığını ifade eden Guterres, "Mahalleleri yıkıldı, sevdikleri öldürüldü. Tepelerine bombalar yağarken en temel ihtiyaçları olan su, gıda, elektrik ve ilaçtan mahrum bırakılıyorlar." diye konuştu.
Gazze'ye hayat kurtarıcı yardımın girmeye başladığını dile getiren Guterres, ancak bunu "okyanusta küçük bir damlacık" şeklinde niteleyerek, ihtiyaçların çok büyük olduğuna işaret etti.
Gazze'deki sivillerin korunması ve onlara yardım sağlanması için acilen insani ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.
"DESTEĞİNİZİ TALEP EDİYORUM"
Guterres, hastaneler, BM tesisleri, sığınaklar ve okulların korunması, yakıt dahil temel ihtiyaçların güvenli erişiminin sağlanması ve BM'nin Gazze halkı için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısının desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.
"Desteğinizi talep ediyorum. Şimdi somut adım atma zamanı. Birlikte bu korkunç acıyı dindirmeye yardımcı olabiliriz." diyen Guterres, Gazze halkına "bir umut ışığı, dayanışma mesajı" vererek dünyanın onları umursadığını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
17.32 Filistin Sağlık Bakanlığı enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişinin bulunduğuna ihbarı aldıklarını açıkladı.
16:44: Gazze'de Katil İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812 oldu. Ölenlerin 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın...
NATO'DAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Gazze'de) Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Siviller korunmalıdır. Müttefikler, insani yardımlar için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir." dedi.
14:39 İnsani krizlere dair yaptığı çalışmalarla tanınan "ACAPS" kuruluşunun hazırladığı raporda, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bir ayda insani krizin geldiği duruma ilişkin bilgilere yer verildi.
Raporda, İsrail ordusunun 13 Ekim'de, 22 hastane dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara tahliye emri verdiği ve bunun, güneye ve orta şehirlere doğru kitlesel ve benzeri görülmemiş bir yer değiştirmeye yol açtığı belirtildi.
İsrail saldırılarının Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon nüfusun tümünü etkilediği vurgulanan rapora göre, toplam nüfusun yüzde 60'ından fazlasına tekabül eden 1,4 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi.
İsrail'in 8 Ekim'de ilan ettiği topyekün kuşatma ve Gazze'nin İsrail ile olan tüm geçiş noktalarını kapatması, bölgeye yeterli miktarda mal sağlanmasını engelledi.
Raporda 1,1 milyon kişinin acil olarak kişisel temizlik hizmetlerine ihtiyaç duyduğu ve su kaynaklı hastalıklara yakalanma riski altında olduğu tahmin ediliyor.
Gazze'deki insani duruma ilişkin raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:
"Yakıt ulaştırılmasına hiç izin verilmemesi, hastaneler, fırınlar, su arıtma ve kanalizasyon pompalama gibi diğer temel hizmetlerin çalışmasını engelliyor.
Acil olarak gıda dışı malzeme tedarikine, kentlerde yerinden edilmiş aileler için konut onarımına ve barınma yardımı için nakite ihtiyaç var."
13:39: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü.
10:30 Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı; saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastane hizmet dışı kaldı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Maruf, İsrail güçlerinin dün gece Şifa Hastanesinin avlusunu, kısa süre önce de Nasr Hastanesinin girişini vurduğunu aktardı.
Filistinli yetkili, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade etti.
İsrail'in, hastaneleri bombalamasının ve onları askeri hedeflere dönüştürmesinin uluslararası hukuka göre "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Maruf, korunması gereken bu tesislere yönelik saldırılar sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.
03.00 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerini taşıyan yardım konvoyun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığını bildirdi.
02.16 Galler Bölgesel Parlamentosu (Senedd), Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 24'e karşı 19 oyla kabul etti. Senedd'de 8 Kasım'da yapılan oturumda Plaid Cymru partisinin ateşkes çağrısı yapan önergesi görüşüldü. Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, parlamentoda yaptığı konuşmasında, tüm üyeleri kalıcı barış için ses çıkarmaya çağırdı.
00.00 ABD'DE KONGRE ÇALIŞANLARINA ATEŞKES ÇAĞRISI
ABD'nin başkenti Washington DC'de 100'den fazla Kongre çalışanı Kongre Binası önünde bir araya gelerek, Gazze'de ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Göstericiler, "Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok" ifadelerini kullanarak, "Seçmenlerimiz ateşkes için yalvarıyor ve biz de onların çağrılarına cevap veren çalışanlarız. Capitol Hill'deki patronlarımızın çoğu temsil ettikleri insanları dinlemiyor. Liderlerimizden seslerini yükseltmelerini, ateşkes çağrısı yapmalarını, tüm rehineleri serbest bırakmalarını ve derhal gerilimi düşürmelerini talep ediyoruz" dedi.
"Ateşkes şimdi" yazılı pankart açan Kongre çalışanları, çatışmalarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak, Kongre binasının merdivenlerine ve önüne gül ve karanfil bıraktı.
ABD'Lİ SEÇMENLERİN YÜZDE 66'SI ATEŞKESİ DESTEKLİYOR
Data for Progress tarafından 20 Ekim'de yayınlanan bir ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 66'sı ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes çağrısı yapmasını istiyor. Ankete göre ayrıca, Demokratların yüzde 80'i bu çağrıyı destekliyor.
ABD Temsilciler Meclisi'nde az sayıda temsilci ateşkes çağrısında bulunurken, "insani duraklamalara" destek daha yüksek. Dick Durban geçen hafta insani ateşkes çağrısında bulunan ilk ABD Senatörü olarak kayıtlara geçti.
8 Kasım tarihinde yaşanalar...
22:30 İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu.
21.00 "GAZZE'DE KISA SÜREDE BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"
BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in askeri yönteminde bir hata olduğu açık.
20.32 CİBALİYE KAMPINA YENİ SALDIRI
Hastane yakınına yapılan saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.
GAZZE ATEŞ ALTINDA
16.09 Soykırımcı İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Gazze'de vurulan bölgelerden alevler yükseliyor.
Han Yunus'ta Nasır Hastanesi'nden sadece yüz metre uzakta, bölgenin en büyük camisi hava saldırısında tamamen yıkıldı. El Cezire caminin yanında en az yüzlerce kişinin ekmek beklediği bir fırın olduğunu da belirtiyor.
Hiçbir uyarı olmaksızın yapılan saldırıda bomba, caminin üzerine şu ana kadar onlarca ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaç kişinin öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.
BİR GÜNDE 15 İŞGAL TANKI İMHA EDİLDİ
14.50 El Kassam Tugayları Tawam kavşağı yakınında iki Siyonist tankını ve Şati kampının kuzeyindeki bir askeri aracı daha Yasin 105 füzesi ile imha ettiklerini, Gazze'nin güneyine giren araç topluluğunun yakınındaki İsrail askerlerini Concourse güdümlü füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Böylece el-Kassam Tugaylarının bugün imha ettiği İsrail tanklarının sayısı 15'e çıktı.
14.45 İsrail hava saldırıları Kudüs Üniversitesi'nin çevresini ve top mermileri ise Endonezya Hastanesi çevresindeki sivilleri de hedef aldı.
El-Rimal mahallesi ve Tel el-Hawa bölgeleri İsrail'in yoğun hava saldırıları ve bombardımanının hedefi oluyor.
13.50 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 oldu. Ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın.
12.55 BM Raportörü Rajagopal: "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur."
BM Raportörü Rajagopal: "Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor."
12.00 İslami Cihad hareketinin askeri kolu olan Kudüs Tugayları, Gush Dan, Sderot ve Mefilasim'i bombaladığını bildirdi.
BATI SOYKIRIM İSTİYOR: ATEŞKES DEĞİL İNSANİ YARDIM
11.47 G7'den üst düzey diplomatlar, Tokyo'daki toplantıların ardından "insani ara" çağrısında bulundu. Açıklamada, "Acil olarak ihtiyaç duyulan yardımı, sivil hareketi ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için insani duraklamaları ve koridorları destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
İŞGAL TANKLARINA "YASİN 105" YAĞMURU
11.35 El Kassam Tugayları, El-Tawam Döner Kavşağı'nın kuzeyinde iki daha iki adet "El-Yasin 105" füzesi ile imha ettiklerini bildirdi.
11.20 El Kassam Tugayları, Beyt Lahia'nın kuzeybatısındaki Sultan bölgesinde Siyonist bir tankı "El-Yasin 105" füzesiyle imha ederek ateşe verdiklerini duyurdu.
10.34 El Kassam Tugayları, Tawam Döner Kavşağı'nın kuzeyinde iki Siyonist tank ve personel taşıyıcıyı iki "El-Yasin 105" füzesiyle imha ettiklerini duyurdu.
09.50 Soykırımcı İsrail dün gece Birzeit Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi. İki saatten fazla bir süre boyunca kampüste kalan İsrail güçleri öğrenci hareketlerine ait mülkleri tahrip etti.
İŞGAL ORDUSUNA KASSAM DARBESİ
08.45 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde gece boyunca yaşanan çatışmalarda bir askerin öldüğünü, iki askerin de yaralandığını açıkladı. 31 Ekim'de toprak işgaline başladığından bu yana en az 31 İsrail askeri öldürüldü.
EL HALİL'DE TEK BİR GAZETECİ KALMADI
08.10 İşgal altındaki Batı Şeria'da tutuklama kampanyası devam ediyor. İsrail askerleri El Halil'de aralarında iki kıdemli gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. El Cezire, El Halil'de artık gazeteci kalmadığını belirtti.
İsrail askerleri, aranan erkeklerin teslim olması yönünde baskı yapmak amacıyla çok sayıda kadın ve aile üyesini de gözaltına aldı. Filistinliler bunu rehin almaya benzer yasadışı gözaltı olarak tanımladılar.
07:41 İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.
Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.
Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.
Şatı Mülteci Kampı ve Muhabarat Konutları yakın çevresi, aydınlatma fişekleriyle eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları ve topçularının roket ve bombalarıyla gece boyu sarsıldı.
Gazze'de, Şehd kentinin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin oturduğu evler İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
KARA BİRLİKLERİ ENGELLENDİ
İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.
Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.
Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.
El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.
ŞEYTANIN AVUKATI ABD SOYKIRIMI AKLADI
02.00 Terör devleti İsrail, Gazze'de 33 gündür sistematik bir soykırım yapıyor. ABD ise şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar ile ilgili sadece Hamas suçlandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.
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