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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Şifa Hastanesi'ndeki poliklinik binasını bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Siyonist terör devleti İsrail'e ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 34'üncü gününün gecesinde de aralıksız sürdürdü. Filistin Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre; Beyaz Saray'ın her gün 4 saatlik ateşkes ilan edileceğine yönelik iddiasına rağmen İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde yer alan poliklinik binasını bombaladı. Saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu aktarıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 06:59 Güncelleme 10 Kasım 2023, 16:14
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Şifa Hastanesi’ndeki poliklinik binasını bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

HABERİ
SESLİ DİNLE

Soykırımcı İsrail tam 35 gündür Gazze'ye ABD'nin gölgesinde ölüm yağdırıyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail, bir aydır kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarını bombalıyor.

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İŞGALCİ İSRAİL FOSFOR BOMBALARI İLE SALDIRDI
Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan tüm hastanelere saldırdı.

İsrail Hamas'ın yeraltı tünellerini bulma bahanesiyle Gazze'de neredeyse her noktayı bombalarken giderek daha fazla konut yıkılıyor ve Gazze'de hayatta kalan Filisitinliler içinde barınma imkanı giderek azalıyor.

YARALILAR AT ARABALARI İLE TAŞINDI
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yoğun bombardımanla vuran işgalci İsrail gıda, su ve ilaç gidişini kısıtlıyor. Tüm bu vahşete ek olarak Gazze'nin
iletişimini tamamen kesen İsrail'in hava harekâtıyla eşzamanlı olarak Gazze'de iletişimi kesmesi nedeniyle ambulans sistemi de kesintiye uğradı.

Dünya Sağlık Örgütü "İletişim hatlarında kesinti yaşanmasından ve sivilleri hedef alan bombardımandan dolayı endişeliyiz" açıklaması
yayınlandı. Ambulans sisteminin çökmesi nedeniyle yaralılar gece boyu at arabaları ile taşındı.

Soykırımcı İsrail bu kez çocuk hastanesini hedef aldı!

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

10 DAKİKADA 1 ÇOCUK KATLEDİLİYOR
Gazze'deki evlerin yarısı yıkıldı. 2.3 milyonluk nüfusun yaklaşık % 70'i yerinden edildi. Yatarak hasta alabilen 35 hastaneden 16'sı çalışmayı durdurdu. BM Mülteci Ajansı UNRWA'nın 42 binası hasar gördü. 155 cami ve 7 kilise, 220 okul hasar gördü. 3 üniversite yerle bir oldu. 10 dakikada bir 1 çocuk katlediliyor.

SAĞLIK MERKEZLERİ VURULDU
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İSRAİL 56 CAMİYİ YIKTI


İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırıları ikinci ayına girerken kentte 192 caminin çeşitli şekillerde hasar gördüğü bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, geçen bir aylık süre içinde İsrail saldırılarıyla Gazze'deki yıkıma ilişkin bazı rakamlar paylaştı.

Maruf, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 10 bin binanın yerle bir olduğunu, 40 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, toplam 222 bin konutun da hasar aldığını söyledi.

Sağlık sektöründeki maddi hasara ilişkin Maruf, "32 ambulans, 113 sağlık kurumu ciddi hasar aldı 16 hastane 32 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı." bilgisini verdi.

Maruf, saldırılar sonucu oluşan yıkım hakkındaki rakamları şöyle sıraladı:

"Aralıksız saldırılar sonucu 222 okul büyük zarar gördü, bunlardan 60'ı hizmet dışı kalırken, kentteki 88 hükümete ait 88 kurumu bombaladı.

Maruf görevli can kayıplarına ilişkin de 47 gazetecinin, 53 imam ve vaizin, sivil savunma, arama ve kurtarma ekiplerinden 18 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

TÜRKİYE'DEN HAMLE
Başkan Erdoğan İsrail'in soykırımına karşı net bir duruş sergilerken Kazakistan dönüşü yaptığı açıklamada "Netanyahu'yu sildik attık" dedi. Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Başkan Erdoğandan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar

İSRAİL ORTA DOĞU'YU TEHDİT EDİYOR
Katil İsrail, Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da bölge ülkelerini tehdit ediyor. F-35 savaş uçağı filosunu ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerinin İsrail'e zarar vermek isteyen bölgedeki her ülkeye karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi

BATILI ÜLKELER SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ
Yargılanma korkusu ile karşı karşıya kalan birçok Batılı ülke ise söylem değiştirdi. ABD Başkanı Biden'ın Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmalara ara verilmesini istediği haberi dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Bu haberden saatler sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biden birinci ağızdan bu talebi doğruladı.

Peki bölgede neler oluyor? Takvim.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor.

İşte dakika dakika yaşananlar..

16.12 Katil İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 266 artarak 11 bin 78 oldu. Ölenlerin 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27si kadın.

CANLI YAYINDA TEHCİR!
14.08 Soykırıma uğrayan Filistinliler İsrail'in katliama ara verdiği anlarda Gazze'den göç ediyor...

11:30 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören, başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının ilk etapta Mısır'daki iki hastaneye nakledileceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze'deki kanser hastası çocukların tedavisine yönelik dün önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının Refah Sınır Kapısı'ndan ilk etapta Mısır'daki Şeyh Zuvaid ve El-Ariş hastanelerine nakledileceğini bildiren Koca, kanser hastası çocukları Mısırlı mevkidaşı ile ziyaret edeceklerini de ifade etti.

Gazze'den gelecek hastaların tedavilerini Türkiye'den gönderilecek sağlık personeli ve Mısırlı meslektaşlarının gerçekleştireceğini bildiren Koca, "İkinci etapta ise durumu uygun hastaların uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi planlanacak. Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için yürütülen diplomasi faaliyetlerinde ayrıca İsrail Sağlık Bakanı ile temas kurularak Türkiye, Mısır ve İsrail'den irtibat kişilerinin görevlendirildiği Sağlık Koordinasyon Ekibi oluşturulmuştur." açıklamasında bulundu.

11:18 Beyaz Saray'ın her gün 4 saatlik ateşkes ilan edileceğine yönelik iddiasına rağmen Filistin Haber Ajansı: İsrail ordusu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde yer alan poliklinik binasını bombaladığını duyurdu. Geceden bu yana 4 kez hedef saldırıya uğrayan hastanede çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde; Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine yönelik saldırısında "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi'ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Huza beldesinin girişinde de bir grup Filistinliyi hedef aldığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu Şifa Hastanesinin çevresini sabaha karşı da topçu ateşiyle yoğun şekilde bombalamıştı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.



05:16 İSRAİL GAZZE'DEKİ EL-AVDE İLE ENDONEZYA HASTANESİ'NİN ÇEVRESİNİ BOMBALADI
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Avde ile Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin çevresine çok şiddetli saldırılar düzenledi.

Saldırıların hastanenin bazı bölümlerinde ciddi hasara yol açtığı ve insanlar arasında ciddi panik oluşturduğu belirtilen haberde, ölen ve yaralananların olduğu aktarıldı.

03:30 İSRAİL GAZZE'DE ÇOCUK HASTANESİNİ BOMBALADI

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre, İsrail savaş uçakları Rantisi Çocuk Hastanesi'ni doğrudan hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in hastaneyi direkt hedef alması sonucu hastanenin bodrum katında ve bazı tesislerinde büyük yangınların çıktığı belirtildi. Açıklamada, ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL ŞİFA HASTANESİ ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin avlusunu hedef aldığını belirtti.

Kudra, saldırıda 2'si ağır 4 kişinin yaralandığını ifade ederek, binlerce kişinin barındığı hastanenin hedef alınmasının çok tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

El-Aksa televizyonunun Telegram kanalından paylaşılan habere göre de İsrail Şifa Hastanesi avlusunda bulunan ve içinde sivillerin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

00.38 UNRWA: Gazze'deki tesislerimizde yaklaşık 4 bin 600 hamile kadın ve 380 bebek tıbbi bakıma muhtaç

00.37 İran ve Katar Dışişleri bakanları, Filistin ile ilgili son gelişmeleri görüştü

00.02 Filistin yönetimine göre, İsrail, Gazze'deki saldırılarını Batı Şeria'ya taşıdı

9 Kasım tarihinde yaşananlar...

23.25 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu konutların yüzde 50'sinin yok olduğunu bildirdi.

UNDP Arap Ülkeleri Bölgesel Büro Direktörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah el-Derderi ve BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) Yönetici Sekreteri Rola Dashti, düzenledikleri basın toplantısında, "Gazze Savaşı: Filistin Üzerindeki Olası Sosyo-Ekonomik Etkiler" adlı raporu paylaştı.

Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'sinin yok olduğu bilgisini paylaşan el-Derderi, bunun çok önemli bir sınama olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu uzun vadeli yerinden edilme krizine yol açarak önemli insani, ekonomik, kalkınma ve güvenlik sonuçları doğurabilir. Karşılaştırmak amacıyla bakarsak, Suriye, savaşın 4. yılında bu yüzdede konut kaybına uğradı, Gazze sadece bir ayda. Bu daha önce hiç görülmemiş bir durum. Savaş bittikten sonra bile insani etkileri sürecek."

22:00 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye gönderilen yardımları taşıyan geminin saat 23.00 itibarıyla hareket edeceğini açıkladı.

21.31 BM, İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine edilmesi gerektiğini bildirdi.

21.24 İşgalci Gazze Şeridi'nde bulunan ve binlerce kişinin sığındığı Endonezya Hastanesi'nin yakınına hava saldırısı düzenledi.

Katil İsrail Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı!


SOYKIRIMA 4 SAAT ARA!
18.45 Beyaz Saray işgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

18.42 BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES: "ŞİMDİ SOMUT ADIM ATMA ZAMANI"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de somut adım atma zamanı olduğunu belirterek, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebiyle Paris'te düzenlenen "Gazze'deki Siviller için Uluslararası İnsani Konferans"a bir video mesaj gönderdi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Gazze'deki sivillerin "hiç bitmeyen kabusla" karşı karşıya kaldığını ifade eden Guterres, "Mahalleleri yıkıldı, sevdikleri öldürüldü. Tepelerine bombalar yağarken en temel ihtiyaçları olan su, gıda, elektrik ve ilaçtan mahrum bırakılıyorlar." diye konuştu.

Gazze'ye hayat kurtarıcı yardımın girmeye başladığını dile getiren Guterres, ancak bunu "okyanusta küçük bir damlacık" şeklinde niteleyerek, ihtiyaçların çok büyük olduğuna işaret etti.

Gazze'deki sivillerin korunması ve onlara yardım sağlanması için acilen insani ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Guterres, uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

"DESTEĞİNİZİ TALEP EDİYORUM"
Guterres, hastaneler, BM tesisleri, sığınaklar ve okulların korunması, yakıt dahil temel ihtiyaçların güvenli erişiminin sağlanması ve BM'nin Gazze halkı için 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısının desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Desteğinizi talep ediyorum. Şimdi somut adım atma zamanı. Birlikte bu korkunç acıyı dindirmeye yardımcı olabiliriz." diyen Guterres, Gazze halkına "bir umut ışığı, dayanışma mesajı" vererek dünyanın onları umursadığını göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

17.32 Filistin Sağlık Bakanlığı enkaz altında 1400'ü çocuk 2 bin 650 kişinin bulunduğuna ihbarı aldıklarını açıkladı.

16:44: Gazze'de Katil İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812 oldu. Ölenlerin 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın...

NATO'DAN AÇIKLAMA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "(Gazze'de) Uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir. Siviller korunmalıdır. Müttefikler, insani yardımlar için çatışmalara ara verilmesini desteklemektedir." dedi.

14:39 İnsani krizlere dair yaptığı çalışmalarla tanınan "ACAPS" kuruluşunun hazırladığı raporda, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de bir ayda insani krizin geldiği duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Raporda, İsrail ordusunun 13 Ekim'de, 22 hastane dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara tahliye emri verdiği ve bunun, güneye ve orta şehirlere doğru kitlesel ve benzeri görülmemiş bir yer değiştirmeye yol açtığı belirtildi.

İsrail saldırılarının Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon nüfusun tümünü etkilediği vurgulanan rapora göre, toplam nüfusun yüzde 60'ından fazlasına tekabül eden 1,4 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi.

İsrail'in 8 Ekim'de ilan ettiği topyekün kuşatma ve Gazze'nin İsrail ile olan tüm geçiş noktalarını kapatması, bölgeye yeterli miktarda mal sağlanmasını engelledi.

Raporda 1,1 milyon kişinin acil olarak kişisel temizlik hizmetlerine ihtiyaç duyduğu ve su kaynaklı hastalıklara yakalanma riski altında olduğu tahmin ediliyor.

Gazze'deki insani duruma ilişkin raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yakıt ulaştırılmasına hiç izin verilmemesi, hastaneler, fırınlar, su arıtma ve kanalizasyon pompalama gibi diğer temel hizmetlerin çalışmasını engelliyor.

Acil olarak gıda dışı malzeme tedarikine, kentlerde yerinden edilmiş aileler için konut onarımına ve barınma yardımı için nakite ihtiyaç var."

13:39: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü.

10:30 Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı; saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastane hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Maruf, İsrail güçlerinin dün gece Şifa Hastanesinin avlusunu, kısa süre önce de Nasr Hastanesinin girişini vurduğunu aktardı.

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade etti.

İsrail'in, hastaneleri bombalamasının ve onları askeri hedeflere dönüştürmesinin uluslararası hukuka göre "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Maruf, korunması gereken bu tesislere yönelik saldırılar sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

03.00 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerini taşıyan yardım konvoyun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığını bildirdi.

02.16 Galler Bölgesel Parlamentosu (Senedd), Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 24'e karşı 19 oyla kabul etti. Senedd'de 8 Kasım'da yapılan oturumda Plaid Cymru partisinin ateşkes çağrısı yapan önergesi görüşüldü. Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, parlamentoda yaptığı konuşmasında, tüm üyeleri kalıcı barış için ses çıkarmaya çağırdı.

00.00 ABD'DE KONGRE ÇALIŞANLARINA ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD'nin başkenti Washington DC'de 100'den fazla Kongre çalışanı Kongre Binası önünde bir araya gelerek, Gazze'de ateşkes yapılması çağrısında bulundu. Göstericiler, "Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok" ifadelerini kullanarak, "Seçmenlerimiz ateşkes için yalvarıyor ve biz de onların çağrılarına cevap veren çalışanlarız. Capitol Hill'deki patronlarımızın çoğu temsil ettikleri insanları dinlemiyor. Liderlerimizden seslerini yükseltmelerini, ateşkes çağrısı yapmalarını, tüm rehineleri serbest bırakmalarını ve derhal gerilimi düşürmelerini talep ediyoruz" dedi.

"Ateşkes şimdi" yazılı pankart açan Kongre çalışanları, çatışmalarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak, Kongre binasının merdivenlerine ve önüne gül ve karanfil bıraktı.

ABD'Lİ SEÇMENLERİN YÜZDE 66'SI ATEŞKESİ DESTEKLİYOR
Data for Progress tarafından 20 Ekim'de yayınlanan bir ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 66'sı ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes çağrısı yapmasını istiyor. Ankete göre ayrıca, Demokratların yüzde 80'i bu çağrıyı destekliyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde az sayıda temsilci ateşkes çağrısında bulunurken, "insani duraklamalara" destek daha yüksek. Dick Durban geçen hafta insani ateşkes çağrısında bulunan ilk ABD Senatörü olarak kayıtlara geçti.

8 Kasım tarihinde yaşanalar...

22:30 İsrail ordusu, Gazze'nin Han Yunus kentindeki el-Mustafa Mescidi'ni vurdu.

21.00 "GAZZE'DE KISA SÜREDE BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"
BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in askeri yönteminde bir hata olduğu açık.

20.32 CİBALİYE KAMPINA YENİ SALDIRI
Hastane yakınına yapılan saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

GAZZE ATEŞ ALTINDA

16.09 Soykırımcı İsrail Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Gazze'de vurulan bölgelerden alevler yükseliyor.

Han Yunus'ta Nasır Hastanesi'nden sadece yüz metre uzakta, bölgenin en büyük camisi hava saldırısında tamamen yıkıldı. El Cezire caminin yanında en az yüzlerce kişinin ekmek beklediği bir fırın olduğunu da belirtiyor.

Hiçbir uyarı olmaksızın yapılan saldırıda bomba, caminin üzerine şu ana kadar onlarca ağır yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaç kişinin öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

BİR GÜNDE 15 İŞGAL TANKI İMHA EDİLDİ

14.50 El Kassam Tugayları Tawam kavşağı yakınında iki Siyonist tankını ve Şati kampının kuzeyindeki bir askeri aracı daha Yasin 105 füzesi ile imha ettiklerini, Gazze'nin güneyine giren araç topluluğunun yakınındaki İsrail askerlerini Concourse güdümlü füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Böylece el-Kassam Tugaylarının bugün imha ettiği İsrail tanklarının sayısı 15'e çıktı.

14.45 İsrail hava saldırıları Kudüs Üniversitesi'nin çevresini ve top mermileri ise Endonezya Hastanesi çevresindeki sivilleri de hedef aldı.

El-Rimal mahallesi ve Tel el-Hawa bölgeleri İsrail'in yoğun hava saldırıları ve bombardımanının hedefi oluyor.

13.50 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 241 artarak 10 bin 569 oldu. Ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın.

12.55 BM Raportörü Rajagopal: "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur."

BM Raportörü Rajagopal: "Gazze'de 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliyesini istemek uluslararası hukukun ihlalidir. İsrail'in bu eylemi uluslararası suç teşkil ediyor."

12.00 İslami Cihad hareketinin askeri kolu olan Kudüs Tugayları, Gush Dan, Sderot ve Mefilasim'i bombaladığını bildirdi.

BATI SOYKIRIM İSTİYOR: ATEŞKES DEĞİL İNSANİ YARDIM

11.47 G7'den üst düzey diplomatlar, Tokyo'daki toplantıların ardından "insani ara" çağrısında bulundu. Açıklamada, "Acil olarak ihtiyaç duyulan yardımı, sivil hareketi ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için insani duraklamaları ve koridorları destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İŞGAL TANKLARINA "YASİN 105" YAĞMURU

11.35 El Kassam Tugayları, El-Tawam Döner Kavşağı'nın kuzeyinde iki daha iki adet "El-Yasin 105" füzesi ile imha ettiklerini bildirdi.

11.20 El Kassam Tugayları, Beyt Lahia'nın kuzeybatısındaki Sultan bölgesinde Siyonist bir tankı "El-Yasin 105" füzesiyle imha ederek ateşe verdiklerini duyurdu.

10.34 El Kassam Tugayları, Tawam Döner Kavşağı'nın kuzeyinde iki Siyonist tank ve personel taşıyıcıyı iki "El-Yasin 105" füzesiyle imha ettiklerini duyurdu.

09.50 Soykırımcı İsrail dün gece Birzeit Üniversitesi kampüsüne baskın düzenledi. İki saatten fazla bir süre boyunca kampüste kalan İsrail güçleri öğrenci hareketlerine ait mülkleri tahrip etti.

İŞGAL ORDUSUNA KASSAM DARBESİ

08.45 İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde gece boyunca yaşanan çatışmalarda bir askerin öldüğünü, iki askerin de yaralandığını açıkladı. 31 Ekim'de toprak işgaline başladığından bu yana en az 31 İsrail askeri öldürüldü.

EL HALİL'DE TEK BİR GAZETECİ KALMADI

08.10 İşgal altındaki Batı Şeria'da tutuklama kampanyası devam ediyor. İsrail askerleri El Halil'de aralarında iki kıdemli gazetecinin de bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. El Cezire, El Halil'de artık gazeteci kalmadığını belirtti.

İsrail askerleri, aranan erkeklerin teslim olması yönünde baskı yapmak amacıyla çok sayıda kadın ve aile üyesini de gözaltına aldı. Filistinliler bunu rehin almaya benzer yasadışı gözaltı olarak tanımladılar.

07:41 İsrail hava saldırıları, Gazze'nin Nusayrat Mülteci Kampı, Şeyh Zayid Konutları, Tel el-Heva bölgelerinde yoğunlaşırken, Şatı Mülteci Kampı ise hava saldırılarının yanı sıra topçu atışlarının da hedefi oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Vehbe Ailesi'nin evini hedef alan İsrail hava saldırısı sonucu, çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar, Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Evin enkazından henüz çıkarılmamış kişilerin olduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyinde Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Şeyh Zayid Konutları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Şatı Mülteci Kampı ve Muhabarat Konutları yakın çevresi, aydınlatma fişekleriyle eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları ve topçularının roket ve bombalarıyla gece boyu sarsıldı.

Gazze'de, Şehd kentinin güneybatısında bulunan Tel el-Heva Mahallesi'ndeki sivillerin oturduğu evler İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldı. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

KARA BİRLİKLERİ ENGELLENDİ
İsrail'in Gazze'ye bombardımanı devam ederken çeşitli bölgelerde ilerlemeye çalışan İsrail kara birlikleri el-Kassam Tugaylarının direnişiyle engellendi.

Hamas Hareketi'nin Telegram sayfasından verilen bilgilere göre, kentin kuzeybatı ve güneybatısında yoğun çatışmalar yaşandı. Tel el-Heva bölgesinde bir İsrail askeri aracı hedef alındı.

Filistin direnişinin Şatı Mülteci Kampı sahillerinde bir İsrail hücum botunu bombaladığı belirtildi.

El Aksa Şehitleri Tugayları, kendilerine bağlı savaşçılarının Şeyh Rıdvan bölgesinin batısında bir İsrail askeri aracını roketle imha ettiklerini ve işgal güçleriyle girdikleri çatışmada İsrail saflarında yaralılar olduğunu açıkladı.

ŞEYTANIN AVUKATI ABD SOYKIRIMI AKLADI
02.00 Terör devleti İsrail, Gazze'de 33 gündür sistematik bir soykırım yapıyor. ABD ise şeytanın avukatlığını üstlenmiş vaziyette. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar ile ilgili sadece Hamas suçlandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

4 Kasım'da yaşananlar görsele için tıklayınız

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