Soykırımcı İsrail ölüm yağdırdı! | 4 Kasım yaşananlar

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Şifa Hastanesi yakınlarında hasta ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü, görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

ESİR AİLELERİ İSRAİLLİ YETKİLİLERİ YUHALADI

17.10 İsrail hükümetinin esirler konusundaki kilit adamı Gal Hirsch, Tel Aviv'de düzenlenen bir protestoya katılmaya çalışırken Hamas tarafından tutulanların aileleri tarafından yuhalandı.

İŞGALCİYE GEÇİT YOK

17.02 El Kassam Tugayları ve Kudüs Tugayları Tel El Hava'nın güneyine giren düşman araçlarını havan toplarıyla bombalıyor. El-Kassam Tugayları, ayrıca, Gazze'den Aşkelon'a doğru füze fırlatıyor.

16.43 El Kassam Tugayları, Tel El Hava'nın güneyine sızan iki siyonist aracı "El-Yasin 105" toplarıyla imha etti.

16.19 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan'ın bekçisi Başbakan Najib Mikati ile yaptığı toplantıda, Lübnan'ın İsrail ile olan güney sınırı boyunca karşılıklı ateş açılmasına ilişkin "derin endişesini paylaştığını" söyledi.

İSRAİL'E KASSAM DARBESİ

16.13 El Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeybatısındaki düşman mevzilerini çok sayıda havan topuyla bombalıyor.

15.58 El Kassam Tugayları, Gazze'de 5 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi. El-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada "Gazze şehrinin kuzeybatısındaki bir binaya saklanan Siyonist bir güce saldırdık, çatıştık, 5 askeri öldürdük, diğerlerini de yaraladık." ifadelerine yer verildi.

15.37 TEL AVİV BÜYÜKELÇİSİ ANKARA'YA ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığı, katil İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

Bakanlık, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

15.19 Reuters haber ajansının aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Anthony Blinken'ın pazartesi günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

14.17 İsrail Gazze'de el-Ezher Üniversitesi'ni bombaladı.

14.15 Gazze Sağlık Bakanlığı 105 tıbbi tesisin İsrail güçleri tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el Kudra'nın basın toplantısında verdiği bazı bilgiler şu şekilde:

7 Ekim'den bu yana 150 sağlık görevlisi öldürüldü

Cuma günü Refah'a doğru yola çıkan mağdurların konvoyunu taşıyan ikisi de dahil olmak üzere 27 ambulans aracı tamamen imha edildi

105 tıbbi tesis kasıtlı olarak hedef alındı, bunlardan 16'sı şu anda hizmet dışı

32 birinci basamak tıbbi tesis, yakıt eksikliği veya tamamen tahrip olması nedeniyle hizmet dışı

13.52 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 500'ü kadın.

12.58 İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Avichay Andraee Gazzelileri açıkça tehdit etti. "İsrail Silahlı Kuvvetlerinin bugün saat 13:00 ile akşam saat 4 (16:00) arasında Selahaddin Yolu üzerinde trafiğe izin vereceğini bildirmek isterim. Güvenliğiniz için bir dahaki sefere Gazze Vadisi'nin ötesine güneye gitme avantajından yararlanın. Kendinizi ve sevdiklerinizi önemsiyorsanız talimatlarımıza göre güneye doğru ilerleyin. Hamas liderlerinin halihazırda kendilerini korumaya özen gösterdiğinden emin olabilirsiniz."





12.40 AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Gazze'de günlerdir devam eden soykırıma tepki gösterdi ve "Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesidir." dedi. X sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik'in ifadeleri şu şekilde:

SOYKIRIMCI İSRAİLİN YENİ HEDEFİ OKULLAR

11.33 Soykırımcı İsrail, okulu hedef aldı. El Cezire yerinden edilmiş Fİlistinlilerin barındığı Cebaliye mülteci kampındaki Ek-Fukara okuluna saldırı düzenlendiğini bildirdi. Binlerce Filistinlinin sığındığı okulda çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

11.11 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde, Ali bin Ebi Talib ve El-İsticabe camilerini hedef aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde bulunan söz konusu camileri birer saat arayla vurdu.

Ali bin Ebi Talib Camisi ile yanındaki bir evin tamamen yıkıldığını belirten kaynaklar, El-İsticabe Camisinin ise büyük hasar gördüğünü kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, önceki açıklamalarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 52 caminin tamamen yıkıldığını, 110 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını belirtmişti.

10.25 CNN International, ABD'li yetkililerin önümüzdeki günlerde İsrail'in hava saldırılarını azaltacağı ve taktiksel bir kara operasyonuna odaklanacağı ve Hamas'ın tünellerini hedef alacağı yeni bir aşamaya geçeceğini iddia etti.

CNN'e konuşan ABD'li yetkili, Biden yönetiminin ne zaman ateşkes çağrısı yapmak zorunda kalabileceğine yönelik soru karşısında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarının boyutu ve niteliği göz önüne alındığında ateşkesin uygun olmadığını söyledi ve "Ateşkes gerçekten kullanılacak kelime değil" dedi.

HAMAS LİDERİNİN EVİNE SALDIRI

11.00 El Aksa Radyosu, İsrail'e ait bir insansız hava aracının, şu anda bölgenin dışında bulunan Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evine füze ateşlediğini bildirdi.

Saldırı sırasında aile üyelerinden herhangi birinin evde olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Haniyeh, 2019'dan beri Gazze Şeridi'nin dışında, Türkiye ile Katar arasında yaşıyor.

09.25 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapması beklenen Arap uluslarının temsilcileriyle görüşmek üzere bugün Ürdün'de.

Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'nin dışişleri bakanlarının yanı sıra Filistin Yönetimi'nden bir temsilciyle görüşmeden önce Kral Abdullah ile görüşecek.

09.15 İsrailli esir aileleri Tel Aviv'de protesto gösterisi yapmak için çadır kurdu. "Hepsi evlerine dönene kadar ayrılmayacağız!" diyen rehin aileleri, uyku tutumlarıyla geceyi de protesto alanında geçireceklerini bildirdi.

SOYKIRIMCI İSRAİL ÇOCUK HASTANESİNE SALDIRDI

09:12 İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesinin girişini bombaladığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

07:49 İsrail, gece boyunca karadan ve havadan Gazze'nin kuzeyi ile güneyindeki farklı kentlere saldırılarını sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki En-Nasr ve Şeyh Rıdvan mahallelerinde sivillerin yaşadığı evleri bombaladı.

Gazze'nin batısı ile kuzeyindeki Eş-Şati ve Cebaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun kentlerinde, güneyde ise Han Yunus ve Refah kentlerinde çok sayıda ev bombalandı. Saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

07.35 Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da tutuklama kampanyasına devam ediyor. İsrail güçleri Beytüllahim, Nablus, Cenin ve El-Halil'de çok sayıda baskın yaptı. Özellikle Cenin'de İsrail ordusu ile Filistinli savaşçılar arasındaki silahlı çatışmalar meydana geldi.

Beyt Omar'da öldürülen Filistinliler için hizmet veren cenaze evlerine de saldıran İsrail güçleri, en az sekiz kişiyi daha tutukladı.

El Cezire, İsrail güçleirnin köydeki bir camiyi kuşattığını ve imamın camiye girmesine engel olduğunu, caminin minaresine İsrail bayrağı astığını bildirdi.

07:16 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail güçlerinin gece saatlerinde düzenlediği baskınların adresi, Nablus, Cenin ve El-Halil kentleri oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, El-Halil'in güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında en az 10 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açan İsrail güçleri, mülteci kampındaki camiyi de bastı ve minaresine İsrail bayrağı astı.

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na yapılan baskında, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Baskında gözaltına alınanlar oldu ancak sayı verilmedi.

Cenin'in güneyindeki Cebeğ beldesinde düzenlenen baskında da çatışmalar yaşandı.

02:30 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne 47 yardım tırının daha giriş yaptığını bildirdi.

01.53 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırı düzenlediği Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansın Hamas mensupları tarafından kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

00.33 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşeceği açıklandı.

3 KASIM TARİHİNDE YAŞANANLAR

23.49 İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırdığı, yakıt girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde saldırılardan kaçanların sığınma merkezine dönüşen Şifa Hastanesi'nde ambulansı vurduğunu doğruladı.



23.08 Ana jeneratörün bitmesinin ardından Şifa Hastanesi karanlığa gömüldü.

22:51 BM kuruluşları: Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim'den bu yana 2 bin 326 kadın ve 3 bin 760 çocuk öldürüldü. Bu, tüm can kayıplarının yüzde 67'sine tekabül ediyor.

22.20 İsrail, yeni bir katliam gerçekleştiriyor!

İsrail uçakları, sivillerin sığındığı Usame bin Zeyd okulunu vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

20.14 Endonezya Hastanesi Müdürü Atef Al-Kahlot: Hastanenin merkezi elektrik jeneratörü durdu. 184 böbrek yetmezliği olan hastanın hayatını kaybetmesinden endişe ediyoruz

GAZETECİLERİN YANINA ROKET

19.04 İsrail'in Gazze saldırısında 28. gün. A Haber ekipleri savaşın ilk gününden bu yana sıcak noktalarda haber nöbetinde. A Haber programlar müdürü Emine Kavasoğlu Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.



YİNE HASTANEYİ HEDEF ALDILAR

17:58 Soykırımcı İsrail kana doymuyor. Son olarak El Kuds hastanesi çevresini vurdu.

İSRAİL'E ATILAN FÜZELER ASKERLERİ ALARMA GEÇİRDİ

17.50 İsrail'in Gazze Şeridi'ne birkaç kilometre uzaklıktaki Sderot kentine Hamas tarafından roket atılması askerleri alarma geçirdi.

Roket saldırısının ardından sınırın birçok noktasında siren sesleri duyulurken, cepheye giden bazı İsrail askerleri araçlarından inerek tam siper pozisyonu alıp yere yattı.

SAATTE 5 ÇOCUK

14.10 İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında saatte 5 çocuk hayatını kaybediyor. Gazze'de 3 haftada öldürülen çocuk sayısı dünyada son 3 yılda öldürülen çocuk ortalamasının üzerine çıktı.

13.52 Katil İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinli sayısı 9 bin 227'ye yükseldi.

13.08 Birleşmiş Milletler Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2,7 milyon kişinin gereksinimleri için 1,2 milyar dolara ihtiyaç olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

12.57 İsrail'in üst düzey askeri sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de esir tutulan kişi sayısının 241'e yükseldiğini bildirdi. Daniel Hagari ayrıca savaşın başlangıcından bu yana 338 İsrail askerinin öldürüldüğünü belirtti.

12.39 İran Dışişleri Bakanlığı, "Amerika, Gazze'deki savaşın ve soykırımın sürdürülmesinde belirleyici bir parçası olduğunu, çözümün bir parçası olmadığını kanıtlamıştır" dedi.

12.35 Soykırımcı İsrail Kudüs'te Cuma namazı kılmak için toplanan Filistinlilere gaz bombası ile müdahalede bulundu. Mescid-i Aksa'ya alınmayan Filistinliler sokakta saf tuttu.

12.35 El Kassam Tugayları, Beyt Hanun'un (Kuzey Gazze Şeridi) kuzeyindeki bir binada saklanan İsrail kuvvetini beş TPG mermisiyle hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada hedef alınan binanın alev aldığı belirtilirken Beyt Hanun'un kuzeyinde bir İsrail askerinin keskin nişancı tarafından vurulduğu bildiridli.

SOYKRIMCI İSRAİL BASIN OFİSLERİNİ HEDEF ALIYOR

12.20 El Cerize, İsrail uçaklarının Fransız haber ajansı AFP'nin ofisini ve Gazze'deki bazı basın ofislerini bombaladığını bildirdi.

İsrail uçaklarının hedef aldığı Burç Hacı'nın Gazze şehrinin batısında yer aldığını ve aynı zamanda El Cezire'nin bir ofisinin de burada bulunduğunu söyledi.

12.10 WAFA'nın bildirdiğine göre, bu sabah İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahia mezarlığında mezarlık çalışanlarını hedef alan saldırısında en az 10 Filistinli öldürüldü.

Filistin haber ajansına göre İsrail topçusu güneydeki Han Yunus vilayetindeki El Karara kasabasının doğusundaki bölgeleri ve orta bölgedeki El Wusta'nın doğusunu da bombaladı.

10.30 İsrail'in haftalardır aralıksız olarak bombaladığı Gazze'den ayrılmak isteyen sivillerin kullanacağı ana yol olan Selahaddin tamamen kapatıldı. İnsanların ve arabaların ilerlemesine artık imkan olmadığı bildirildi. El-Raşid yolu, kıyı şeridi sadece İsrail tankları tarafından kapatılmıyor, aynı zamanda deniz kuvvetleri ve hava saldırıları tarafından da ağır bombardımana tutuluyor.

10.14 İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da tutukladığı 7 bin işçiyi Gazze'ye gönderdi.

İsrail'den ve işgal altındaki Batı Şeria'dan geri gönderilen Filistinli işçi ve emekçilerin sayısının binlerce olduğunu söyledi.

ŞEYTANIN AVUKATI İSRAİL'DE

09.35 ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken İsrail'e indi. Havalimanında gazetecilere gülerek poz verdi.

Blinken ilk olarak Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştükten sonra savaş kabinesi üyeleriyle ve ardından CUmhurbaşakanı Isaac Herzog ile bir araya gelecek. Blinken'ın son olarak muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmesi bekleniyor.

01:00 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN YOLA ÇIKTI











ABD Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından Tel Aviv'e gitmek için yola çıktığını bildirdi.

On my way to Tel Aviv for more diplomacy during an incredibly challenging time. We will continue to work with regional leaders to protect civilians and prevent the spread of conflict. We remain focused on two states and broader peace and security in the region. pic.twitter.com/V4wkXQXy6U