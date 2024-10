CANLI | Lübnan ateşkes beklerken katil İsrail yine saldırdı! Netanyahu hükümetinden tahliye emri! Bomba iddia: İran ABD seçimlerinden önce vuracak

RUSYA ORTA DOĞU'DAKİ ATEŞ ÇEMBERİ İÇİN ABD'Yİ SUÇLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin eylemlerinin Orta Doğu bölgesini büyük savaş eşiğine getirdiğini belirterek, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Filistin halkının trajedisini sona erdirecek her türlü girişimi engelliyor." dedi.



ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Lavrov, "ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesi, Arap-İsrail meselesinin çözüm sürecini tekeline alma çabası, bölgede feci sonuçlara yol açtı. Bu, stratejik açıdan öneme sahip olan bölgeyi istikrarsızlığın ve büyük savaşın eşiğine getirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Lavrov, Gazze Şeridi ve Batış Şeria'daki duruma ilişkin ise "İsrail'in operasyonu sonucunda 1 yılda ölen Filistinli sivil sayısı, Kiev'deki darbeden sonra 10 yıl içinde her iki tarafta ölen kişi sayısından iki kat daha fazla." dedi.



"Batı, Gazze konusunda sessiz kalıyor." diyen Lavrov, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Filistin halkının trajedisini sona erdirecek her türlü girişimi engelliyor." ifadesini kullandı.