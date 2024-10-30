CANLI | Lübnan ateşkes beklerken katil İsrail yine saldırdı! Netanyahu hükümetinden tahliye emri! Bomba iddia: İran ABD seçimlerinden önce vuracak

İran, Lübnan ve İsrail arasında gerilim devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kahire'nin ateşkes teklifini reddetmesinin ardından CIA harekete geçmişti. CIA Direktörü William Burns'ün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bilinirken İsrail basınından bir haber daha geldi. ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları Brett McGurk ve Amos Hochstein'ın bugün İsrail'e giderek Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında olası bir ateşkesi görüşecekleri bildirildi.
İsrailli Haaretz gazetesinin sahibi Amos Schocken'in, Netanyahu hükümetini eleştirerek "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesini kullandığı Londra'daki konferans konuşmasının ardından İsrail İçişleri Bakanlığı gazete ile ilişkileri askıya aldığını duyurdu.
İsrail İçişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada, Haaretz gazetesiyle yürütülen faaliyetlerin ve işbirliğinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.
Bakanlık açıklamasında, Schocken'in, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da ve Gazze'de "ikinci Nekbe" yaşattığı açıklamasının ve "Filistinli özgürlük savaşçıları" ifadesinin kabul edilemez olduğu savunuldu.
Haaretz'in 27 Ekim'de Londra'da organize ettiği konferansta konuşan Amos Schocken, "(Netanyahu hükümeti), İsrail'in terörist olarak adlandırdığı Filistinli özgürlük savaşçılarına karşı savaşırken (yasa dışı) yerleşimleri savunmanın her iki tarafa da maliyetini göz ardı ediyor." açıklamasında bulunmuştu.
İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze'de ve İsrail işgali topraklarda yaşananlara değinen Schocken, "Şu anda işgal altındaki topraklarda ve Gazze'nin bir kısmında yaşananlar bir anlamda ikinci bir Nekbe'dir." demişti.
Tel Aviv hükümetinin Filistinlilere karşı yürüttüğü politikayı eleştiren Schocken, "Netanyahu hükümeti, Filistin halkına zalim bir apartheid rejimi dayatmayı umursamıyor." diye konuşmuştu.
Ayrıca Schochen, "Bir Filistin devleti kurulmalıdır. Bence bunu başarmanın tek yolu İsrail'e, ona karşı çıkan liderlere ve yerleşimcilere karşı yaptırımlar uygulamaktır." ifadelerini kullanmıştı.
CNN International'a konuşan Hamas siyasi bürosundan Gazi Hamad, Hamas'ın kalıcı olmayan ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesini içermeyen bir ateşkes anlaşmasını reddedeceğini söyledi. Hamad, kanala anlaşmanın bu haliyle "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Hamad, "Şu anda teklif edilen anlaşma taraflı, yetersiz ve Hamas'ın talepleriyle buluşmuyor" diye ekledi.
CNN'e bilgi veren ismi açıklanmayan bir kaynağa göre ABD ve İsrail geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmelerde bazı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında bir ay süreli bir ateşkes üzerinde konuştu. Kaynak, rehine sayısının kesin olmadığını söylemekle birlikte, olası ateşkesin "altı haftadan kısa süreli bir ateşkes" olacağı bilgisini verdi.
BİR AÇIKLAMA DA NETANYAHU'DAN
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Batı Kudüs'te ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile görüştü.
Görüşmede Netanyahu, Hizbullah ile olası ateşkes konusuna ilişkin, "Asıl mesele kağıt üzerinde şu ya da bu anlaşma değil, İsrail'in anlaşmayı uygulama ve Lübnan'dan güvenliğine yönelik herhangi bir tehdidi engelleme becerisi ve kararlılığıdır. Bu, (İsrail'in kuzeyinde yerlerinden olan) sakinlerimizin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
İsrail’in Lübnan’da düzenlediği saldırılara Hizbullah karşılık vermeye devam ediyor. Hizbulllah, İsrail’in kuzeyindeki Metula kasabasına roketli saldırı düzenledi. Metula Yerel Meclisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4’ü yabancı uyruklu işçi olmak üzere toplam 5 kişinin öldüğü iddia edildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise, 2 roketin Metula’da açık bir alana düştüğünün tespit edildiğini belirtti. IDF ayrıca orta, yukarı ve batı Celile bölgeleri üzerinde 30 roketin durdurulduğunu açıkladı.
The Washington Post gazetesindeki habere göre, Joe Biden yönetimi, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki sivillere zarar veren saldırılarda ABD tarafından tedarik edilen silahları kullandığına dair "iddialara" ilişkin yaklaşık 500 rapor aldı. Raporlar, uluslararası yardım kuruluşlarından, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan, medya raporlarından ve diğer görgü tanıklarından geliyor. Süreç hakkında bilgi sahibi insan hakları savunucularına göre, düzinelerce rapor, Gazze Şeridi'nde çok sayıda çocuğun öldürüldüğü İsrail saldırılarında ABD yapımı bomba parçalarının fotoğraf belgelerini de içeriyor. Uzmanlar, ABD'nin bu "iddiaların" hızlı şekilde soruşturulmasını gerektiren kendi politikalarına uymadığını vurguladı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen bu raporlardan bir kısmının ABD hukukunun ve uluslararası hukukun ihlali anlamına gelebileceğini belirtti.
ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Lavrov, "ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesi, Arap-İsrail meselesinin çözüm sürecini tekeline alma çabası, bölgede feci sonuçlara yol açtı. Bu, stratejik açıdan öneme sahip olan bölgeyi istikrarsızlığın ve büyük savaşın eşiğine getirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Lavrov, Gazze Şeridi ve Batış Şeria'daki duruma ilişkin ise "İsrail'in operasyonu sonucunda 1 yılda ölen Filistinli sivil sayısı, Kiev'deki darbeden sonra 10 yıl içinde her iki tarafta ölen kişi sayısından iki kat daha fazla." dedi.
"Batı, Gazze konusunda sessiz kalıyor." diyen Lavrov, "(ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Filistin halkının trajedisini sona erdirecek her türlü girişimi engelliyor." ifadesini kullandı.
İsrail, Lübnan'da yoğun saldırılarını sürdürüyor. Ülkede gerçekleştirdiği yoğun bombardımana devam eden İsrail güçleri, güney için yeni bir tahliye emri yayımladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki El Haouch, El Bazouriye, El Raşidiye Kampı, El Borgholiyeh, Bestiyyat, Houmayri, Irzay, El Matariyyah, El Kharayeb ve Ansar kasabalarının "derhal" boşaltılması emri verildi. IDF Sözcüsü Avichay Adraee, ordunun yakında bu bölgelere karşı “güçlü bir şekilde harekete geçeceğini” belirtti. Adraee, “Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınız için tehlikeli olabilir” ifadelerini kullandı.
HRW'den yapılan açıklamada, İsrail'in 3 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Başura Mahallesi'nde bulunan bir sivil savunma merkezine, 4 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Marcayun Hastanesinin girişi yakınlarında İslami Sağlık Komitesine ait bir ambulansa ve yine Lübnan'ın güneyindeki Bint Cübeyl kasabasında bulunan Şehit Salah Gandur Hastanesine yönelik saldırılarının incelendiği belirtildi.
HRW'nin 7 Ekim'de İsrail ordusuna bulgularını özetleyen ve sorular yönelten bir mektup gönderdiği, ancak cevap alamadığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'da sağlık personeli, nakil araçları ve tesislerini hukuka aykırı bir şekilde vurarak 14 sağlık görevlisinin ölümüne neden olduğu açıkça savaş suçu içeren 3 saldırısının belgelendiği kaydedildi.
Şüphesiz bu değerli seçim, Hizbullah'ın terörist İsrail rejimine karşı mücadelesi sırasında sizin hareketin genel sekreteri olarak görev yaptığınız süre boyunca daha güçlü ve daha verimli bir şekilde gelişmeye devam edecek. Lübnanlı gençlerin cesareti sayesinde, yakında direniş cephesinin kötülük ve terör eksenine karşı verdiği savaşta nihai zaferine tanık olacağımıza ve dostlar ile düşmanların direnişin hayatta olduğunu ve hayatta kalacağını kabul edeceğine, direniş liderlerinin saf kanının mevcut ve gelecek nesillerin gençlerine ilham vermeye ve rehberlik etmeye devam edeceğine dair kesin bir inancım var” dedi.
İsrail İran'ın kendilerine düzenleyebileceği misilleme için alarma geçmiş durumda. Üst düzey yöneticiler günlerdir Tahran'dan gelecek olası bir saldırıya sert cevap verileceğini vurguluyor.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise İran'ın, İsrail'e karşılık vermemesi gerektiğini, karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunacaklarını söyledi.
Al Jazeera İsrail'in saldırı öncesi bölgedeki yaklaşık 85 bin kişiye (neredeyse kentin tamamına) evlerini terk etme emri verdiğini belirterek "UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Baalbek, Roma döneminden kalma Venüs, Jüpiter ve Baküs tapınağına ev sahipliği yapıyor." hatırlatmasında bulundu.
Lübnan Başbakanı Mikati, Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes için umutlu olduğunu kaydetti.
"Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum." diyen Mikati, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.
Hochstein'in Beyrut'a yaptığı son ziyarette kendisiyle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri arasında "gizli" kalan bir öneri getirdiğini kaydeden Mikati, "Litani'nin güneyinde Lübnan'ın meşruiyeti dışında hiçbir silah bulunmamalı." ifadesini kullanarak buradan Hizbullah’ın silahlı unsurlarının çekilmesi gerektiği imasında bulundu.
Mikati, bu çerçevede Lübnan ordusunun görevini yerine getirebilmesi için teçhizata ihtiyacı olduğunu kaydetti.
Öte yandan İsrail basını, ateşkes anlaşmasının taslağı olduğu öne sürülen bir belge paylaştı.
Belgenin, Hochstein tarafından yazılan anlaşmanın taslağı olduğu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve yardımcıları tarafından incelendiği ve son görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülen" kişinin cenazesinin Tulkerim Devlet Hastanesi'ne ulaştığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Bu arada bazı aktivistler, sosyal medya paylaşımlarında İsrail kuvvetlerinin "Filistinlilere ait olduğu izlenimini verdikleri" sivil araçla Tulkerim Mülteci Kampı'na sızdıklarını ve Filistinli gence ateş açtıklarını bildirdi.
Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde Kalkilya'nın güneyinde yer alan Hable kasabasındaki ayrım duvarının yakınında, 1948 toprakları içindeki iş yerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçinin, İsrail askerleri tarafından gerçek kurşunla ateş açılarak yaralandığı kaydedildi.
Filistin televizyonunun haberinde ise İsrail ordusunun Kalkilya kentine baskın düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz bombası attığı belirtildi.
Umman Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tebbun'un ziyareti sonrası iki ülke tarafından ortak açıklama yapıldı.
Ortak açıklamaya göre iki lider, iki ülke arasındaki ilişkileri daha geniş ufuklara, daha geniş ve kapsamlı alanlara ilerletme yolunda atılan adımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi, ayrıca yenilenebilir enerji, petrokimya, çöl tarımı, teknoloji, turizm ve diğer alanlarda ortaklıkların ve ortak projelerin yürütüleceği Umman-Cezayir Ortak Yatırım Fonu kurma girişiminden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
İsrail'in Filistin topraklarına, Lübnan'a, Suriye'ye ve İran'a yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan iki lider, Filistinlilerin işgale son verme ve iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurma hakkına sahip olduğuna dikkati çekti.
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM'ye üye bazı ülkelerin Gazze'yi gözardı etmesini eleştirerek, "Peki siz 42 bin kişinin ölümünün ardından hala Filistinlilerle empati kuramıyor olabilir misiniz? Bu mümkün mü?" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, İran'ın yakın zamanda İsrail'e karşılık verip vermeyeceğine ilişkin gündemi değerlendirdi.
İran'ın başkanlık seçimlerinden önce saldırı olasılığına ilişkin Jean-Pierre, "İran, İsrail'in misillemesine karşılık vermemeli, bunu yapmamalılar. Eğer karşılık vermeyi seçerlerse biz İsrail'in kendini savunmasına destek vereceğiz ancak İran, İsrail'in misillemesine yanıt vermemeli." değerlendirmesini yaptı.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında da yorum yapan Jean-Pierre, Mavi Hat boyunca diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğine inandıklarını ve bunun için çalıştıklarını söyledi.
The Times of Israel'in konuya ilişkin bilgi sahibi ve ismini açıklamayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, Netanyahu'ya seçimleri kazanması halinde ABD başkanlık koltuğuna oturana kadar Gazze'deki "savaşı bitirmesini" söyledi.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bir pazar yerine yaptığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun, Filistinlilerin toplandığı bir pazar yerini hedef alması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.
Meşru Beyt Lahiya bölgesinde düzenlenen saldırıda yaralanan Filistinlileri kurtarmak için olay yerine intikal etmeye çalışan sağlık ekiplerinin engellendiği kaydedildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan tanklardan birinin Cibaliya kentinde, ikisinin de Meşru Beyt Lahiya bölgesinde olduğu aktarıldı.
Açıklamada, Merkava tipi olduğu belirtilen tankların patlayıcılar ve Yasin 105 füzeleriyle imha edildiği kaydedildi.Tanklar için bölgeye bakım ekibi gelir gelmez anti-personel mühimmatıyla hedef alındığı, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
Hizbullah'ın yeni lideri Nasim Kasım Nasrallah'ın halefi olduktan sonra ilk kez konuştu. Kasım yaptığı konuşmada "Çok fazla cesaret göstermemiz gerekiyor ama zaferin bizim olacağından eminiz." dedi. Hizbullah'ın İsrail ile savaşmaya devam edeceğini söyleyen Kasım, "İsrail insanlığın yüz karası" dedi. Naim Kasım'ın konuşması şu şekilde:
"DİRENİŞİN BAYRAĞI YÜKSELİYOR"
"Hizbullah'ın genel kadrosunun hepsi mücahitlerden oluşuyor. Beni bu ağır göreve seçtikleri için teşekkür ediyorum. Bu bana güvendiklerinin kanıtıdır. Direnişin bayrağı yükseliyor. Bu emanettir. Rehberimiz Nasrallah'ın rehberi aynen devam edecek. Savaşın gereklerini yapacağız. Bu aşamanın gereklerini yerine getireceğiz.
Gazze'yi desteklemeye devam edeceğiz. Bizim direnişimiz işgalcilere karşı çarpışmakla başladı. İsrail 75 yıldır Filistinlileri öldürüyor, kutsal değerlerimize saldırıyorlar, katliamlar yapıyorlar.
Netanyahu 'Lübnan'ı siyonistlere açacağız' dedi. ABD ve İsrail'in proje oyunlarına direnişimiz sürecek. Bizim bunların karşısında durmamız farzdır. Vahşi bir grupla karşı karşıyayız. Bu savaş çağrı cihazları ile başladı. Biz defalarca kez 'savaş istemiyoruz' dedik. Ama eğer bize savaş açılırsa bütün gücümüzle ve bütün varlığımızla karşı dururuz ve inşallah zafere ulaşacağız. Biz İsrail ve Amerika bizi yönetmesin diye, Filistin'i özgürleştirmek için savaşıyoruz. İran'a gelince o bizi destekliyor ve bizden bir şey istemiyor."
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin toplandığı iki alana düzenlediği saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'nın batısında yer alan Selatın Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alanı vurdu.
Saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de bir sağlık kliniğinin çevresini hedef aldı.
Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
İsrail ordusu 5 Ekim'den bu yana Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyini yoğun saldırı ve kuşatma altıda tutuyor.
Filistinlileri Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi amaçlayan İsrail, sık sık sivillerin toplandığı alanları hedef alıyor.
İsrail’in 25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan gece İran’a düzenlediği saldırın ardından İran’da meydana gelen hasarın uydu görüntüleri ortaya çıktı. Washington Post’un analiz ettiği uydu görüntüleri, iki hava savunma tesisinde ve füze üretimiyle bağlantılı en az üç tesiste hasar olduğunu ortaya çıkardı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya Belediyesi, İsrail'in işgal, abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle insani krizin her geçen gün derinleştiği kenti "felaket bölgesi" ilan ederek acil yardım çağrısında bulundu.
Beyt Lahiya Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin, soykırım niteliğindeki saldırılar ve abluka nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya olduğu belirtildi.
Beyt Lahiya'nın yiyecek, su, hastane, ambulans, sivil savunma, doktor, belediye hizmetleri ve iletişim gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bu nedenlerden dolayı Beyt Lahiya'yı felaket bölgesi ilan ediyor, katliam ve soykırıma maruz kalan kentte kurtarılabileceklerin acilen kurtarılması için yardım çağrısında bulunuyoruz.
The Times of Israel'e konuşan bir İsrailli yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey danışmanları Brett McGurk ve Amos Hochstein'ın bugün İsrail'e giderek Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle Lübnan'da İsrail ile Hizbullah arasında olası bir ateşkesi görüşeceklerini söyledi.
Yetkili, Walla haber sitesinin ikilinin İsrail'e giderek resmi bir ateşkes teklifi sunacağını ve İsrailli ve Amerikalı yetkililerin birkaç hafta içinde tamamlanabileceğini söylediği anlaşmayı onayladığını söyledi.