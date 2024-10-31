YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye "Türklere baskı yapın" diyerek yalvardı! TSK vurdukça köşeye sıkıştı... Ankara - Şam korkusu

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Türkiye'nin terör belasını tarihe gömme kararlılığı ve bu doğrultuda attığı "iç cephe" hamlesi PKK/YPG'yi çıkmaza soktu.



Terör baronları süreci sabote etmek için kolları sıvadı. Ankara TUSAŞ'a YPG eliyle zaman ayarlı bir saldırı düzenlendi. Kandil'deki Amerikancı tayfa ve YPG/SDG harekete geçti.

Türkiye PKK/YPGyi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı

MEHMETÇİK VURDU ABD YPG'YE ARKA ÇIKTI! TERÖRİSTLERLE HASA TESPİT ÇALIŞMASI



Mehmetçik ise TUSAŞ saldırısının intikamını misliyle almaya devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyini terörden arındırma operasyonlarını yoğunlaştırıldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, YPG'nin gelir kaynağı olan petrol tesisleri vb. yapıların yer aldığı kritik hedefler imha edildi.



ABD ise büyük bir skandala imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Rumeylan'a düzenlediği operasyonun ardından ABD ordusu teröristlerle vurulan petrol tesisinde incelemelerde bulundu.