Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın alırken neye dikkat etmeli? Nereden almak avantajlı? Kuyumcu, borsa, banka...

Güvenli liman olarak görülen ve son dönemde talebin arttığı altın, 2024 yılının da en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Jeopolitik gerilimler, savaş ortamları yatırımcıyı altına yönlendirdi. Yine FED başta olmak üzere majör merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması da altını beslerken yıl sonu için tahminler de yükseldi. 2750 dolara yaklaşan ons altın için 3000 dolar tahminleri yapılırken, buna bağlı hesaplanan gram altın fiyatı da bu yıl yüzde 52 artışla 3000 lirayı geçti. Tahminler kısa vadede 3.500 lira olacağı yönünde. Türkiye'de de ortalama vatandaşın en çok ilgi gösterdiği yatırım aracı altın olmaya devam ediyor. Bu yüzden de altına talep ülkemizde hep yüksek. Ancak her üründe olduğu gibi altında da kazanç alırken başlıyor. Bu yüzden altın alırken maliyet hesabı yapmalı ayrıca satarken yerine nasıl konulacağı da düşünülmeli.