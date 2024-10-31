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Terör suçundan tutuklanan Ahmet Özer'in evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı | Böyle gözaltına alındı

PKK'lı teröristlerle telefon trafiği ortaya çıkan ve terör elebaşlarından Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edilen CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:47 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 12:48
Terör suçundan tutuklanan Ahmet Özer’in evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı | Böyle gözaltına alındı

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CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in "Kenzt uzlaşısı" kılıfıyla ortak adayı olan, 700'e yakın terörist ve PKK elebaşlarından Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edilen Ahmet Özer tutuklandı.

CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP DEM'in ortak belediye başkanı Ahmet Özer tutuklandı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK SUÇUNDAN TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada dün sabah gözaltına alınan Özer ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ahmet Özer tutuklandıAhmet Özer tutuklandı

GÖZALTI VE ARAMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklanan Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Ahmet Özer'in evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı (Fotoğraf: DHA)Ahmet Özer'in evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı (Fotoğraf: DHA)

Özer gözaltına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kotrolünden geçirildi.

Ahmet Özer'in evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı (Fotoğraf: DHA)Ahmet Özer'in evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı (Fotoğraf: DHA)

AHMET ÖZER'İN YERİNE KAYYUM ATANDI
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı.

Can Aksoy göreve başladı (Fotoğraf: AA)Can Aksoy göreve başladı (Fotoğraf: AA)

Esenyurt Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." denildi.

KARAR YAZISI ORTAYA ÇIKTI: NEDEN TUTUKLANDI?
Öte yandan Özer'in tutuklandığı soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Karar yazısında şüpheli Ahmet Özer'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuna ilişkin mevcut delil durumuyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

Ahmet Özer'in evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı (Fotoğraf: DHA)Ahmet Özer'in evinde yapılan arama görüntüleri ortaya çıktı (Fotoğraf: DHA)

Yazıda, Diyarbakır'da bulunan cezaevindeki koğuşta yapılan aramada ele geçirilen materyallerde şüpheli Özer'in adının geçtiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında "örgütsel fayda" olan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, şüphelinin iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı (Fotoğraf: DHA)Ahmet Özer'in gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı (Fotoğraf: DHA)

Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu şahısların 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.

MAKAM ODASINDAKİ ARAMADA ÖRGÜT LEHİNE YAYIN YAPAN DERGİ BULUNDU
Şüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.

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Yazıda, Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, açık kaynak araştırması, HTS inceleme raporu, banka hesap dökümleri, tape kayıtları ve tüm kolluk tutanakları ile şüpheli savunmaları göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu anlatıldı.

Delillerin henüz toplanmadığı ve Özer'in üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu belirtilen yazıda, Özer'in kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.

Yazıda, bu gerekçelerle Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

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