Avrupa Birliği'nden enerji krizine karşı yeni öneri: Zorunlu olarak elektrik tüketimi azaltılsın

Önce koronavirüs salgını daha sonra da Rusya ve Ukrayna savaşının çıkması enerji krizinin patlamasına sebep oldu.
Yaşanan enerji krizi Avrupa'yı zor durumda bırtaktı.
AB'DEN YENİ ÖNERİ: ZORUNLU OLARAK AZALTILSIN
Ülkeler peş peşe tasarruf tebdirleri alırken Avrupa Birliği Komisyonu'ndan dikkat çeken bir öneri geldi. AB Komisyonu, zorunlu olarak elektrik tüketiminin yüzde 10 azaltılmasını, yoğun saatlerde ise tüketimin yüzde 5 düşürülmesini teklif etti.
AB, ENERJİ FİRMALARININ GELİRLERİNİ SINIRLANDIRMAYA HAZIRLANIYOR
Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesini ve yüksek kar sağlayan fosil yakıt firmalarının vergilendirilmesini istedi.
Von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda "Birliğin Durumu" konulu konuşmasını yaptı.
Avrupa'daki enerji krizine değinen von der Leyen, enerji altyapı yatırımlarının bir maliyetinin bulunduğunu ancak fosil yakıta bağımlılığın maliyetinin daha yüksek olduğunu vurguladı.
Von der Leyen, "Avrupa'yı fosil yakıta bağımlılıktan kurtarmamız gerekiyor." dedi.
AB, doğal gaz depolarının yüzde 84 doluluk seviyesine ulaştığına dikkati çeken von der Leyen, "Hedefimizin üzerindeyiz ama ne yazık ki bu yeterli olmayacak." diye konuştu.
Doğal gaz tedarikini Rusya yerine, ABD, Norveç ve Nijerya gibi diğer güvenilir tedarikçilere yöneltmenin önemine işaret eden von der Leyen, AB'nin geçen yıl doğal gazının yüzde 40'ını Rusya'dan aldığını, bu oranın son dönemde yüzde 9'a indiğini aktardı.
"Rusya'nın enerji piyasamızı aktif biçimde manipüle etmeye devam ettiğini görüyoruz" diyen von der Leyen, Rusya'nın mevcut sözleşmelere uygun biçimde gazı Avrupa'ya göndermek yerine boşa yakmayı tercih ettiğini ifade etti.
Von der Leyen, Avrupa'da enerji faturalarının Kovid-19 salgını öncesine kıyasla 10 kat arttığını belirterek, yüksek faturaların AB'deki milyonlarca işletme ve hane için endişe sebebi olduğunu söyledi.
Yoğun saatlerde elektrik talebini azaltmanın fiyatları aşağı çekeceğine işaret eden von der Leyen, "Bu nedenle, üye ülkelerin toplam elektrik tüketimini azaltmaları için önlemler alıyoruz." dedi.