Avrupa Birliği'nden enerji krizine karşı yeni öneri: Zorunlu olarak elektrik tüketimi azaltılsın

Von der Leyen, "Avrupa'yı fosil yakıta bağımlılıktan kurtarmamız gerekiyor." dedi.

AB, doğal gaz depolarının yüzde 84 doluluk seviyesine ulaştığına dikkati çeken von der Leyen, "Hedefimizin üzerindeyiz ama ne yazık ki bu yeterli olmayacak." diye konuştu.

Doğal gaz tedarikini Rusya yerine, ABD, Norveç ve Nijerya gibi diğer güvenilir tedarikçilere yöneltmenin önemine işaret eden von der Leyen, AB'nin geçen yıl doğal gazının yüzde 40'ını Rusya'dan aldığını, bu oranın son dönemde yüzde 9'a indiğini aktardı.

"Rusya'nın enerji piyasamızı aktif biçimde manipüle etmeye devam ettiğini görüyoruz" diyen von der Leyen, Rusya'nın mevcut sözleşmelere uygun biçimde gazı Avrupa'ya göndermek yerine boşa yakmayı tercih ettiğini ifade etti.

Von der Leyen, Avrupa'da enerji faturalarının Kovid-19 salgını öncesine kıyasla 10 kat arttığını belirterek, yüksek faturaların AB'deki milyonlarca işletme ve hane için endişe sebebi olduğunu söyledi.

Yoğun saatlerde elektrik talebini azaltmanın fiyatları aşağı çekeceğine işaret eden von der Leyen, "Bu nedenle, üye ülkelerin toplam elektrik tüketimini azaltmaları için önlemler alıyoruz." dedi.