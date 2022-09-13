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    • 13.09.2022 08:39
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    • 13.09.2022 08:59
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    Avrupa kara kara kışı düşünsün! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ambargo silahına sarılan Avrupa zor günler geçiriyor. Ambargo kararlarına karşılık Rusya'nın kıta ülkelerine doğal gaz akışını kesmesiyle Avrupa'yı kara kış korkusu sardı. Türkiye, denge politikasıyla enerji krizinde çıkışı başarırken, depoloma, LNG terminalleri, 5 boru hattı ve keşfedilen Karadeniz gazı ile kışı sorunsuz geçirmeye hazırlanıyor.

    Türkiye’nin doğal gaz depoları yüzde 100 dolu

    Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesiyle enerjide krize giren Avrupa, kara kış öncesi tasarruf tedbirlerine sarıldı. Türkiye, denge politikası ve depolama sistemlerinin varlığıyla sorunsuz bir kış geçirmeye hazırlanıyor.

    ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK
    Tüm dünyada artık "enerjiyi parası olan değil altyapısı olan alır" mottosu yerleşirken, Türkiye depolama, LNG terminalleri, alternatif ülkelerden çektiği 5 boru hattı ve son olarak Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazı ile bu kışı da sorunsuz geçirecek.

    Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde bir yandan enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye bir yandan da attığı stratejik adımlar ve yatırımlarla enerjide arz güvenliğinde sorunları ortadan kaldırdı.

    5.6 MİLYAR METREKÜP
    Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.

    Doğal gaz depolama kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor.

        Böylece, Türkiye'nin iki yer altı doğalgaz depolama tesisinde toplamda 5.6 milyar metreküp gaz depolanmış olacak.

        Tuz Gölü Tesisi'nin kapasite artışının tamamlanmasıyla, Türkiye doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini depolayabilir hale gelecek.

        İLK DOĞAL GAZ 2023 YILINDA HANELERDE
        Karadeniz'de Sakarya Doğal Gaz Sahası geliştirme projesi kapsamında, yoğun sondaj ve kuyu tamamlama çalışmalarına paralel olarak ilerleyen, deniz tabanı sistemleri, deniz altı boru hattı ve kara işleme tesisi mühendislik ve inşa faaliyetleri planlandığı şekilde ve herhangi bir gecikme yaşanmaksızın devam ediyor.

        Hedeflendiği şekilde 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinde ilk doğalgaz 2023 yılında hanelere ulaştırılacak.

        TERMİNALLER ENERJİNİN GÜVENCESİ
        Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU tesisi bulunurken, Saros Körfezi FSRU tesisi de bu yılın sonunda devreye alınacak.

        Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, 2.1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı.

        Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık LNG taşıma performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl konutların tüketimine yetiyor.

            3 ÜLKEDEN DOĞALGAZ GELİYOR
            Türkiye, Azerbaycan, İran ve Rusya'dan 5 farklı boru hattıyla doğalgaz ithal ediyor.

            Türkiye'ye Rusya'dan Mavi Akım ve Türk Akım, Azerbaycan'dan Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı ve TANAP, İran'dan ise Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı ile doğalgaz taşınıyor.

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            Haberler Güncel Avrupa kara kara kışı düşünsün! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu
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