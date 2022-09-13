Avrupa kara kara kışı düşünsün! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu

Hedeflendiği şekilde 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinde ilk doğalgaz 2023 yılında hanelere ulaştırılacak.

TERMİNALLER ENERJİNİN GÜVENCESİ

Türkiye'de iki adet LNG terminali ve iki adet FSRU tesisi bulunurken, Saros Körfezi FSRU tesisi de bu yılın sonunda devreye alınacak.

Türkiye'nin ilk yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisi olan Ertuğrul Gazi, 2.1 milyar metreküp gazı ulusal sisteme aktardı.

Ertuğrul Gazi'nin 1 yıllık LNG taşıma performansı, İstanbul'da 6 ay, Ankara'da 1 yıl konutların tüketimine yetiyor.