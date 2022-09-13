Avrupa kara kara kışı düşünsün! Türkiye'de depolar yüzde 100 doldu

Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesiyle enerjide krize giren Avrupa, kara kış öncesi tasarruf tedbirlerine sarıldı. Türkiye, denge politikası ve depolama sistemlerinin varlığıyla sorunsuz bir kış geçirmeye hazırlanıyor.
ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK
Tüm dünyada artık "enerjiyi parası olan değil altyapısı olan alır" mottosu yerleşirken, Türkiye depolama, LNG terminalleri, alternatif ülkelerden çektiği 5 boru hattı ve son olarak Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazı ile bu kışı da sorunsuz geçirecek.
Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde bir yandan enerjide tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye bir yandan da attığı stratejik adımlar ve yatırımlarla enerjide arz güvenliğinde sorunları ortadan kaldırdı.
5.6 MİLYAR METREKÜP
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kış öncesinde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı.
Doğal gaz depolama kapasitesi 3.2 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküpe çıkarılan Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin de bu ay içinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşması planlanıyor.