Batı'nın Rusya'ya yönelik tepki çeken absürt yaptırımları: Dostoyevski'den Çaykovski'ye, Rus kedilerine...

9 MART 2022
Universal Music Group, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı
AB daimi temsilcileri, Rus iş insanları ve aile fertlerine yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunda anlaştı
İngiltere'nin bebek ürünleri perakendecisi Mothercare, Rusya'daki tüm faaliyetlerini askıya aldı
Hollandalı bira üreticisi Heineken, Rusya'da bira üretimi ve satışını askıya aldığını duyurdu.
İngilizce IELTS sınavları Rusya'da iptal edildi
İngilizce dil yeterliliğini değerlendirmeye yönelik uluslararası sınav sistemi IELTS, Rusya'daki tüm sınavları iptal ediyor.
Sony PlayStation, Rusya'daki faaliyetini askıya aldı
Amazon, Rusya'ya ürün tedarikini askıya aldı
Adidas Rusya'daki web sitesini ve uygulamasını askıya aldı
Spor giyim ve aksesuar üreticisi Adidas AG, Rusya'daki web sitesini ve uygulamasını askıya aldığını, mağazalarının ise 14 Mart'ta kapanacağını duyurdu.
WarnerMedia Rusya'da çalışmalarını durdurma kararı aldı
HBO ve Warner Bros şirketlerini bünyesinde barındıran WarnerMedia medya grubu, Rusya'da yayınlarını ve lisans işlemlerini, ayrıca film ve oyunları yayınlama çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.
AB, 9 şirketin yöneticilerini 'kara listeye' aldı
Listeye alınan Rus iş adamları; Sibur Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dmitriy Konov, TMK Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Oseyevskiy, Uralchem Group CEO'su Dmitriy Mazepin, Fosagro CEO'su Andrey Guryev, Rusagro Yönetim Kurulu Başkanı Vadim Moşkoviç, Aeroflot CEO'su Mihail Poluboyarinov, VK CEO'su Vladimir Kiriyenko ve Rosnano Başkanı Sergey Kulikov.
ABD'li yönetmen Oliver Stone'un Ukraine On Fire' belgeseli YouTube'dan kaldırıldı
ABD'li yönetmen Oliver Stone'un Ukrayna'da 2014'teki Maydan olaylarını ve Neo-Nazilerin Donbass'taki katliamlarını anlatan 'Ukraine On Fire' belgeseli YouTube'dan kaldırıldı.
Philip Morris, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu
Dünyanın en büyük tütün ürünleri üreticisi Philip Morris International, Rusya'da planladığı yaptırımlarını ve yeni ürünlerin piyasaya sunma sürecini durdurma kararı aldığını duyurdu.
Victoria's Secret, Rusya'daki mağaza ve online satışlarını askıya aldı
Discovery, Rusya'daki yayınını askıya aldı
Discovery Inc şirketi Rusya'daki kanal ve hizmetlerinin yayınını askıya alacağını duyurdu. Discovery'nin bünyesinde HGTV, Animal Planet, TLC ve Eurosport'un dahil olduğu 15 yayın kuruluşu bulunuyor.
PepsiCo Rusya'daki bazı faaliyetlerini askıya aldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 14 Rus iş insanına daha yaptırım uyguladı.
Nestle, Rusya'daki tüm sermaye yatırımlarını askıya aldı
KFC, Rusya'daki 70 restoranın işletmesini askıya aldı
Tütün şirketi Imperial Brands, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı