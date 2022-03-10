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    • Dünya
    • 11.03.2022 00:23
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    • 11.03.2022 00:24
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    Batı'nın Rusya'ya yönelik tepki çeken absürt yaptırımları: Dostoyevski'den Çaykovski'ye, Rus kedilerine...

    Ukrayna'yı gazlayıp, Rusya'yı kışkırtan ve sürecin savaşa evrilmesine yol açan ABD'nin başını çektiği Batılı ülkeler, Moskova yönetimini ekonomik yaptırımların yanı sıra absürt engellemelerle hedef almayı sürdürüyor. Öyle ki bu durum Rus orkestra şeflerinden, tiyatro topluluklarına,Dostoyevski ve ünlü besteci Çaykovski’den, Rus cinsi kedilerin yasaklanmasına kadar uzandı. Başkan Erdoğan da bu faaliyetleri ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi. Savaşın ikinci haftasında Rusya'ya uygulanan yaptırımları sizler için derledik.

    Rusya’ya yönelik absürt yaptırımlar

    Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta 15 gün geride kaldı. ABD ve Avrupa'nın başını çektiği Batılı ülkeler geride kalan iki haftada Moskova'ya yönelik yaptırımlara imza attı.

    Bölgede barışı ve huzuru isteyen, hem Rusya hem de Ukrayna ile diyalog kanalını açık tutan Türkiye tarafsız, yapıcı ve barışçıl bir tutum sergiledi.

    Ankara, Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırım uygulamayacağını bildirdi.



    ABD'nin başını çektiği Batılı ülkeler, savaşı gerekçe göstererek Rus ekonomisini hedef aldığı yaptırımların yanı sıra sanat, tarih, müzik ve edebiyat alanlarında da bir dizi engellemelere gitti.



    DOSTOYEVSKİ'DEN ÇAYKOVSKİ'YE, RUS KEDİLERİNE...
    AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in "Rus halkını hedef almıyoruz" açıklamasına rağmen alınan kararlar; Rus orkestra şeflerine, tiyatro topluluklarına, hatta ikonik yazar Dostoyevski ve ünlü besteci Çaykovski'den, Rus cinsi kedilerin yasaklanmasına kadar uzandı.

        BAŞKAN ERDOĞAN: BÖYLE SAÇMALIK OLUR MU?
        Rusya'ya uygulanan bu absürt yaptırımlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine geldi.

        Başkan Erdoğan, partisinin 9 Mart'ta yaptığı grup toplantısında konuşarak, bu faaliyetleri 'saçmalık' olarak nitelendirdi.

        Konuşmasında, iş insanlarına ve sanatçıya bu tür tutumların alınamayacağını dile getiren Erdoğan, "Almanya'da flarmoni orkestrasının şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriyorlar. Dostoyevski'nin eserlerine yasak getiriyorlar. Böyle saçmalık olur mu?" şeklinde tepki göstererek, bu yasakların 'cadı avı' olduğunu vurgulamıştı.



        Rusya - Ukrayna savaşının ikinci haftasında Moskova'ya yönelik uygulanan yaptırımları sizler için derledik.

        İşte kalem kalem o yaptırımlar;

        2 MART 2022
        Siemens, Rusya ile iş yapmayı askıya aldı

        Honda ve Mazda, Rusya'ya ihracatı durdurdu

        EA sports FIFA, Rus Milli Takımı'nı ve tüm Rus futbol kulüplerini FIFA 22, FIFA mobile ve FIFA online'dan kaldırdığını açıkladı

        3 MART 2022
        Uluslararası Halter Federasyonu, Rus ve Belaruslu haltercilerin uluslararası müsabakalardan men edildiğini açıkladı

        Alman müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann, Rusya konserlerinin iptal edildiğini duyurdu



        KANADA'DA RUSLARI TAŞIYAN UÇAK DURDURULDU
        Kanada Ulaşım Bakanı Omar Alghabra, ülkenin kuzeyindeki Yellowknife şehrinin havalimanında, iki Rus vatandaşı taşıyan yolcu uçağının, Rus uçaklar için hava sahasının kapatılması kararı kapsamında durdurulduğunu belirtti.

        Hollanda Ermitaj Amsterdam Müzesi 'Rus Avangardı: Sanatta Devrim' sergisini kapatıyor

        Daha önce Rusya'nın St. Petersburg kentindeki asıl Ermitaj Müzesi ile ilişkisini kesme kararı alan Hollanda'daki Ermitaj Amsterdam Müzesi'nin, "Rus Avangardı: Sanatta Devrim' isimli sergiyi vaktinden önce kapatacağı, eserlerin Rusya'ya geri dönüş sürecinin başladığı belirtildi.

        Dünya Tekvando Federasyonu, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti

        Arktik Konseyi'nin Rusya dışındaki 7 üyesi, Rusya başkanlığında ve ev sahipliğinde yapılacak toplantılara katılmama kararı aldı

        ABD, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İzlanda, Kanada ve Norveç tarafından yapılan ortak açıklamada, "Ülkelerimiz, mevcut koşullar göz önüne alındığında, Konsey'in önemli çalışmalarına devam etmemize izin verebilecek gerekli koşullar gözden geçirilene dek, Konsey'in ve yardımcı organlarının tüm toplantılarına katılımı geçici olarak askıya almıştır" dendi.

        Giyim firması Mango, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı



            Rus ve Belaruslu samboculara müsabakalarda bayrak ve marş yasağı geldi

            Hollanda'daki Ermitaj Müzesi, St. Petersburg'daki asıl Ermitaj Müzesi ile ilişkisini kesti

            Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Rus sanatı müzesi Ermitaj, St. Petersburg'daki meşhur Devlet Ermitaj Müzesi ile 30 yıldır sürdürdüğü işbirliğini sonlandırdı.

            Bir dizi viski markası ve Guinness bira fabrikası, Rus müşterilere ürün tedarikini durdurduğunu açıkladı.

            İspanyol 'Real' tiyatrosu yetkilileri, Bolşoy Tiyatrosu'nun İspanya turnesini iptal ettirdi

            Rusya'nın dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun sözcüsü Katerina Novikova, İspanyol 'Real' tiyatrosu yetkililerinin mevcut koşullar altında turnenin organizasyonuyla ilgili çalışmalara devam edemeyeceklerini bildirmesi üzerine, Bolşoy Tiyatrosu'nun Mayıs ayında planlanan turneyi iptal ettiğini duyurdu.

            Škoda Auto, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu



            Soçi'de eylül ayında yapılması planlanan yarışı iptal eden Formula 1, bundan böyle Rusya'da yarış düzenlenmeyeceğini duyurdu.

            İsveç merkezli mobilya devi Ikea, Rusya ve Belarus'taki işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Bu durum 15 bin çalışanı etkileyecek.

            Volkswagen, Rusya'da üretim ve teslimatların durdurulduğunu açıkladı.

            Spotify, Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapattı

            Uydu iletişim şirketi OneWeb, Baykonur Uzay Üssü'nden yapılacak fırlatmaları askıya aldı.

            Oyuncak şirketi Lego, Rusya'daki 81 mağazasına gönderimi durdurdu.

            Japon otomobil üreticisi Suzuki, Rusya'ya teslimatları askıya aldı

            Rus ve Belaruslu atletler, Pekin Paralimpik Oyunları'ndan men edildi.

            Uluslararası Kedi Kayıtları Federasyonu, Rus kedileri yasakladı

            Dünya Kedi Kayıtları Federasyonu (FIFE) Rusya'dan yetiştirilen hiçbir kedinin Rusya dışında herhangi bir FIFE kütüğüne kaydedilmeyeceğini ve Rusya'da yaşayanlara ait hiçbir kedinin FIFE fuarına katılamayacağı açıkladı.



            4 MART 2022
            Microsoft şirketi, Rusya'da yeni ürün satışlarını ve ürün hizmeti vermeyi durdurduğunu duyurdu.

            Booking.com Rusya'da rezervasyon yapma özelliğini kaldırdı

            Lüks moda devi Hermes, Rusya mağazalarını geçici olarak kapattı

            Storytel, Rusya'daki çalışmalarını askıya aldı

            Sesli kitaplara erişim sağlayan Storytel servisi, Rusya'daki çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.

            Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Ligue 1'in Rusya'daki yayın sözleşmesini askıya aldı

            ABD'li internet servis sağlayıcısı Cogent Communications, Rusyalı müsteşarlarıyla işbirliğini askıya aldı.

            Google, Rusya'da online reklam satışını tamamen durdurdu

            ABD merkezli forum sitesi Reddit, platformda Rus medyasından içerik paylaşılmasını yasakladı.

            AIRBNB, Rusya ve Belarus'taki tüm faaliyetlerini askıya aldı

            Japon elektronik şirketi Panasonic, Rusya'yla ticari operasyonlarını sonlandırdı

            Rus kanalı RT'nin Telegram kanalı içerikleri, yerel yasaları ihlal ettiği iddiasıyla bazı Avrupa ülkelerinde erişime kapatıldı.



                5 MART 2022
                Rus tenisçiler Medvedev ve Haçanov, Instagram'larından Rusya bayrağını kaldırmaya zorlandı

                Stephen King, Rusya'daki yayıncısıyla sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu

                ABD'li yazar Linwood Barclay, Rusya'daki yayıncısıyla sözleşme yenilemeyeceğini belirtti.

                Prada, Rusya'da satışlarını durdurdu

                Puma, Rusya'daki mağazalarını kapatma kararı aldı

                Alman spor giyim markası Puma, pek çok marka gibi Rusya'daki tüm mağazalarında satışlarını durdurma kararı aldı. Rusya'da 100 mağazası bulunan Puma, daha önceyse ülkeye ürün gönderimini durdurmuştu.

                Adobe, Rusya'da mal ve hizmet satışını durdurdu

                ABD'li alışveriş sitesi eBay, 3 Mart'tan itibaren Rusya'ya sipariş teslimatını askıya aldı.

                ABD merkezli eğitim platformu Coursera, Rusya'daki tüm faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

                Activision Blizzard, Rusya'da oyun satışını durdurdu

                World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty gibi popüler oyunları barındıran Amerikalı video oyunu geliştiricisi Activision Blizzard, Ukrayna ile olan kriz çözülene kadar Rusya'daki oyunlarının satışını durdurduğunu duyurdu.

                PayPal ödeme sistemi, Rusya'daki işlemleri askıya aldı.

                Hollandalı bira şirketi Heineken Rusya'ya ihracatı durdurdu

                Moda dünyasından Rusya yaptırımı

                Gucci, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi birçok lüks markanın bağlı olduğu Kering Group, Rusya'daki tüm mağazalarını kapattı.

                Japon inşaat şirketi Rusya'ya tedariki durdurdu

                Electronic Arts, Rusya ve Belarus'ta oyun ve içerik satışını durduracağını duyurdu

                EA yaptığı açıklamada, "Bu çatışma devam ederken, oyunlarımızın ve içeriklerimizin satışını Rusya ve Belarus'ta durdurma kararı aldık" dedi. EA ayrıca Rus takımlarını spor video oyunları FIFA 22 ve NHL 22'den çıkardı.

                ABD merkezli ABC ve CBS televizyon kanallarının Rusya'dan yaptıkları yayını durdurduğu bildirildi

                Samsung Rusya'ya çip ve telefon tedarikini askıya aldı

                İtalya, Severstal şirketinin sahibi Rus işadamı Aleksey Mordaşov'a ait Lady M yatına el koydu.



                6 MART 2022
                Met, Putin'i kınamadığı için ünlü Rus sopranonun işine son verdi

                'Ukrayna'daki savaşı kınama' açıklaması yapmasına rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kamuoyu önünde kınama talebini yerine getirmeyen ünlü soprano Anna Netrebko'nun işine New York'taki Metropolitan Operası tarafından son verildi. Yerine Ukraynalı soprano Liudmyla Monastyrska getirildi.

                Spotify Rusya'da Premium abonelik özelliğini kaldırdı

                İsveç merkezli müzik veri akışı servisi Spotify, Rusya'da Premium abonelik oluşturma imkanını kısıtladığını duyurdu. Şirketin sitesinde yayınlanan açıklamada, "Ana ödeme sağlayıcılarımızla ilgili yeni dış kısıtlamalar nedeniyle Premium bundan böyle Rusya'da satın alınamayacak" ifadeleri kullanıldı.

                Çin sosyal ağı TikTok, 'sahte haber' yasası nedeniyle Rusya'da çalışmasına kısıtlamalar getirdi

                American Express Rusya ve Belarus'ta çalışmalarına ara veriyor

                Japonya merkezli oyun konsolu üreticisi Nintendo, Rusya'daki dijital satışları askıya aldı.

                Visa ve Mastercard, Rusya operasyonlarını askıya aldı.

                1970 yılında Moskova'da kalıcı ofis açan İspanyol haber ajansı EFE, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu



                7 MART 2022
                FIFA, Rusya'daki yabancı futbolcuların sözleşmelerine uymama hakkı verdi

                FIFA, Rusya'daki futbol takımlarında yer alan yabancı oyunculara ve antrenörlere sözleşmelerini sezon sonuna kadar tek taraflı olarak uymama hakkı verdi.

                Kanada, Rusya vatandaşlarını hedef alan yaptırım listesine yeni isimler ekledi

                Kanada yönetimi, Rusya vatandaşlarını hedef alan yaptırım listesine yeni isimler ekledi, yenilenerek hükümetin web sitesinde yayınlanan listede, Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, gazeteci ve program sunucusu Vladimir Solovyov, Pervıy Kanal televizyonu Genel Müdürü Konstantin Ernst, iş insanı Oleg Deripaska ve beş kişi daha yer aldı.

                Levi Strauss Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

                Danone, Rusya'daki yatırım projelerini askıya aldı

                Nissan, St. Petersburg'daki fabrikasının faaliyetini durdurdu

                Rus moda tasarımcısı Yudashkin, Paris Moda Haftası'na katılmaktan men edildi

                Rus moda tasarımcısı Valentin Yudashkin'in, Ukrayna'daki operasyonu kınamadığı için Paris Moda Haftası kapsamında çevrimiçi olarak düzenlemeyi planladığı defileye izin verilmeyeceği duyuruldu.

                Putin ve Rotenberg'in Uluslararası Judo Federasyonu'ndaki görevleri askıya alındı

                Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus iş insanı Arkadiy Rotenberg'in Uluslararası Judo Federasyonu'nda (IJF) 'ellerinde bulundurdukları konumların hepsinden alındıkları' belirtildi.

                Köklü İngiliz moda markası Next, Rusya operasyonlarını durdurdu

                Sephora, Rusya'daki mağazalarını kapatıyor

                Finlandiya'nın en büyük gıda şirketlerinden ikisi Rusya'dan çıkıyor

                Finlandiyalı süt ürünleri üreticisi Valio ve yiyecek-içecek şirketi Paulig, Ukrayna'daki gelişmeler yüzünden Rusya'dan çıkma kararı aldıklarını açıkladı.

                Dünyanın en büyük denetim şirketlerinden Ernst & Young (EY), Rusya'daki çalışmalarına son verdiğini duyurdu.

                Netflix, Rusya'daki çalışmalarını askıya aldı.



                    8 MART 2022
                    KFC ve Pizza Hut markalarının sahibi Rusya'daki yatırımlarını askıya aldı

                    CERN, Rusya'nın gözlemci ülke statüsünü askıya aldı

                    Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), Ukrayna'daki durum nedeniyle Rusya'nın gözlemci ülke statüsünü askıya aldığını duyurdu.

                    Ferrari, Rusya için otomobil üretimini askıya aldı

                    L'Oreal, Rusya'daki mağazalarını geçici olarak kapattı

                    Mcdonald's, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatma kararı aldı

                    Unilever, Rusya'ya ürün ihracatının ve Rusya'dan ithalatın askıya alındığını duyurdu

                    Dove, Axe, Rexona, Çistaya Liniya, Black Pearl, Forest Balsam, Domestos, Cif gibi markaları üreten uluslararası gıda ve tüketim malları üreticisi Unilever, ürünlerinin Rusya'ya ihracatını ve Rusya'dan ithalatını askıya aldığını duyurdu.

                    Starbucks, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

                    İsviçre'nin en büyük lüks saat markası Rolex, Rusya'ya ihracatı durdurdu

                    Coca-Cola, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

                    Amazon, bulut servisi için Rusya ve Belarus'tan yeni müşterileri kabul etmeyi bıraktı

                    Bumble, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu: Uygulama, Rusya ve Belarus'taki App Store ve Google Play'den de kaldırıldı



                    9 MART 2022
                    Universal Music Group, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı

                    AB daimi temsilcileri, Rus iş insanları ve aile fertlerine yönelik yaptırımların genişletilmesi konusunda anlaştı

                    İngiltere'nin bebek ürünleri perakendecisi Mothercare, Rusya'daki tüm faaliyetlerini askıya aldı

                    Hollandalı bira üreticisi Heineken, Rusya'da bira üretimi ve satışını askıya aldığını duyurdu.

                    İngilizce IELTS sınavları Rusya'da iptal edildi

                    İngilizce dil yeterliliğini değerlendirmeye yönelik uluslararası sınav sistemi IELTS, Rusya'daki tüm sınavları iptal ediyor.

                    Sony PlayStation, Rusya'daki faaliyetini askıya aldı

                    Amazon, Rusya'ya ürün tedarikini askıya aldı

                    Adidas Rusya'daki web sitesini ve uygulamasını askıya aldı

                    Spor giyim ve aksesuar üreticisi Adidas AG, Rusya'daki web sitesini ve uygulamasını askıya aldığını, mağazalarının ise 14 Mart'ta kapanacağını duyurdu.

                    WarnerMedia Rusya'da çalışmalarını durdurma kararı aldı

                    HBO ve Warner Bros şirketlerini bünyesinde barındıran WarnerMedia medya grubu, Rusya'da yayınlarını ve lisans işlemlerini, ayrıca film ve oyunları yayınlama çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.

                    AB, 9 şirketin yöneticilerini 'kara listeye' aldı

                    Listeye alınan Rus iş adamları; Sibur Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dmitriy Konov, TMK Yönetim Kurulu Başkanı Mihail Oseyevskiy, Uralchem Group CEO'su Dmitriy Mazepin, Fosagro CEO'su Andrey Guryev, Rusagro Yönetim Kurulu Başkanı Vadim Moşkoviç, Aeroflot CEO'su Mihail Poluboyarinov, VK CEO'su Vladimir Kiriyenko ve Rosnano Başkanı Sergey Kulikov.

                    ABD'li yönetmen Oliver Stone'un Ukraine On Fire' belgeseli YouTube'dan kaldırıldı

                    ABD'li yönetmen Oliver Stone'un Ukrayna'da 2014'teki Maydan olaylarını ve Neo-Nazilerin Donbass'taki katliamlarını anlatan 'Ukraine On Fire' belgeseli YouTube'dan kaldırıldı.

                    Philip Morris, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

                    Dünyanın en büyük tütün ürünleri üreticisi Philip Morris International, Rusya'da planladığı yaptırımlarını ve yeni ürünlerin piyasaya sunma sürecini durdurma kararı aldığını duyurdu.

                    Victoria's Secret, Rusya'daki mağaza ve online satışlarını askıya aldı

                    Discovery, Rusya'daki yayınını askıya aldı

                    Discovery Inc şirketi Rusya'daki kanal ve hizmetlerinin yayınını askıya alacağını duyurdu. Discovery'nin bünyesinde HGTV, Animal Planet, TLC ve Eurosport'un dahil olduğu 15 yayın kuruluşu bulunuyor.

                    PepsiCo Rusya'daki bazı faaliyetlerini askıya aldı

                    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 14 Rus iş insanına daha yaptırım uyguladı.

                    Nestle, Rusya'daki tüm sermaye yatırımlarını askıya aldı

                    KFC, Rusya'daki 70 restoranın işletmesini askıya aldı

                    Tütün şirketi Imperial Brands, Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldı



                    10 MART 2022
                    Hilton ve Hyatt, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

                    Lüks konaklama hizmetleri sunan Hilton ve Hyatt otelleri, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Hilton, Moskova'daki ofisini kapattığını ve Rusya'da yeni otellerle ilgili yapılan çalışmaların askıya alındığını duyurdu.

                    Japon çokuluslu elektronik şirketi Epson, Rusya ve Belarus'a bilgisayar yazıcıları ve diğer ürünlerin tedarikini askıya aldı.

                    ABD merkezli ayakkabı üreticisi Crocs, Rusya'daki perakende satışlarını askıya aldı.

                    Estonya, Rusya vatandaşlarına turist vizesi verilmesini askıya aldı
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                    Haberler Dünya Batı'nın Rusya'ya yönelik tepki çeken absürt yaptırımları: Dostoyevski'den Çaykovski'ye, Rus kedilerine...
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