Batı'nın Rusya'ya yönelik tepki çeken absürt yaptırımları: Dostoyevski'den Çaykovski'ye, Rus kedilerine...





5 MART 2022

Rus tenisçiler Medvedev ve Haçanov, Instagram'larından Rusya bayrağını kaldırmaya zorlandı

Stephen King, Rusya'daki yayıncısıyla sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurdu

ABD'li yazar Linwood Barclay, Rusya'daki yayıncısıyla sözleşme yenilemeyeceğini belirtti.

Prada, Rusya'da satışlarını durdurdu

Puma, Rusya'daki mağazalarını kapatma kararı aldı

Alman spor giyim markası Puma, pek çok marka gibi Rusya'daki tüm mağazalarında satışlarını durdurma kararı aldı. Rusya'da 100 mağazası bulunan Puma, daha önceyse ülkeye ürün gönderimini durdurmuştu.

Adobe, Rusya'da mal ve hizmet satışını durdurdu

ABD'li alışveriş sitesi eBay, 3 Mart'tan itibaren Rusya'ya sipariş teslimatını askıya aldı.

ABD merkezli eğitim platformu Coursera, Rusya'daki tüm faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Activision Blizzard, Rusya'da oyun satışını durdurdu

World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty gibi popüler oyunları barındıran Amerikalı video oyunu geliştiricisi Activision Blizzard, Ukrayna ile olan kriz çözülene kadar Rusya'daki oyunlarının satışını durdurduğunu duyurdu.

PayPal ödeme sistemi, Rusya'daki işlemleri askıya aldı.

Hollandalı bira şirketi Heineken Rusya'ya ihracatı durdurdu

Moda dünyasından Rusya yaptırımı

Gucci, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi birçok lüks markanın bağlı olduğu Kering Group, Rusya'daki tüm mağazalarını kapattı.

Japon inşaat şirketi Rusya'ya tedariki durdurdu

Electronic Arts, Rusya ve Belarus'ta oyun ve içerik satışını durduracağını duyurdu

EA yaptığı açıklamada, "Bu çatışma devam ederken, oyunlarımızın ve içeriklerimizin satışını Rusya ve Belarus'ta durdurma kararı aldık" dedi. EA ayrıca Rus takımlarını spor video oyunları FIFA 22 ve NHL 22'den çıkardı.

ABD merkezli ABC ve CBS televizyon kanallarının Rusya'dan yaptıkları yayını durdurduğu bildirildi

Samsung Rusya'ya çip ve telefon tedarikini askıya aldı

İtalya, Severstal şirketinin sahibi Rus işadamı Aleksey Mordaşov'a ait Lady M yatına el koydu.