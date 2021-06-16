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    • Dünya
    • 17.06.2021 06:38
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    • 17.06.2021 06:38
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    İşgalci İsrail'den çocuk katliamı! Askerler tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti

    İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin dün ateş açarak yaraladığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor.

    AA
    İşgalci İsrail'den çocuk katliamı!

    Nablus'taki Rafidiyye Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, dün Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından vurulan ve tedaviye alınan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

    Filistinli çocuğun adının Ahmed Beni Şemse olduğu ve İsrail askerleri tarafından başından yaralandığı belirtildi.

    Yahudi yerleşimciler, Beyta beldesi yakınındaki Subeyh Tepesi'ne barakalardan oluşan yasa dışı Yahudi birimi kurmuştu.

    Buna tepki olarak Filistinliler zaman zaman gösteri düzenlerken, İsrail ordusu Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ediyor.

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