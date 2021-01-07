TRUMP'IN BİRÇOK TWİTİ SANSÜRLENDİ

ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlenmişti. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düşmüştü. Son 24 saatte 300.000'den fazla üyeye ulaşan sayfa Facebook tarafından sansürlenmişti.

Diğer yandan Trump'ın rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların sansüre uğramadığı ise dikkat çekmişti.