Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.
Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.
Facebook ve Twitter, Kongre baskını sonrası Trump'ın bazı paylaşımlarını gerginliği tırmandırma riski taşıdığı gerekçesiyle kaldırmıştı. Twitter daha sonra Trump'a 12 saat engelleme getirildiğini açıklamıştı.
Trump, Twitter hesabından taraftarlarına "itidal" çağrısında bulunurken, "Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın." şeklinde ifadeler kullanmıştı.
BU İLK SANSÜR DEĞİL!
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinin başlamasından bugüne kadar yaptığı paylaşımların birçoğu Facebook ve Twitter tarafından sansürlenirken, Demokrat aday Joe Biden'ın sansürlenmemesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Sosyal medya paylaşım sitelerinin Trump'a yönelik sansür uygulaması ülkede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.
TRUMP'IN BİRÇOK TWİTİ SANSÜRLENDİ
ABD Başkanı Trump'ın yaptığı 22 paylaşımın 11'i Twitter tarafından sansürlenmişti. Ayrıca Trump'ın tweetleri normal şartlarda dakikada 827 kez insanlar tarafından paylaşılırken bu sayı sansür sonrası 151'e düşmüştü. Son 24 saatte 300.000'den fazla üyeye ulaşan sayfa Facebook tarafından sansürlenmişti.
Diğer yandan Trump'ın rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların sansüre uğramadığı ise dikkat çekmişti.
FACEBOOK'TAN DA YASAK GELMİŞTİ
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD Başkanı Donald Trump destekçisi kullanıcıların oluşturduğu "Stop the Steal" (Hırsızlığı Durdurun) adlı paylaşım grubuna yasak getirmişti.
Facebooktan yapılan açıklamada, grubun seçim sonuçlarıyla ilgili yanıltıcı paylaşımlar, protesto ve şiddet çağrılarıyla seçim sürecinin meşruiyetine zarar verdiği için platformdan men edildiği belirtilmişti.
Grubun seçimler nedeniyle gerilim arttığı bir dönemde, gerçek dünyada sonuçları olabilecek eylemleri teşvik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Seçim sürecinin meşruiyetini ortadan kaldırmak üzere örgütlenen grubun bazı üyelerinin kaygı verici şiddet çağrıları yaptığı görülmüştür." denilmişti.
Açıklamada, şirketin benzeri örgütlenmeler ve dezenformasyon çabalarına karşı engelleme tedbirlerini sürdüreceği kaydedilmişti. Yaklaşık 350 bin üyeye ulaşan grup, paylaşımlarında seçim yolsuzluğuna ilişkin iddialar ve protesto çağrıları öne çıkıyordu.
TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGRE BİNASINI BASMIŞTI
Beyaz Saray önündeki mitingden sonra dün ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.
Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.
Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.