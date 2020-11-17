



IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, "Sincar anlaşması ve aşamalarının uygulamaya konulmasına başladık. Her iki taraf da, anlaşmanın tüm maddelerinin, olduğu gibi uygulamaya konulmasında mutabık kaldı. Sincar'ın yeniden imarı, güvenliği, askeri tesisi ve anlaşma maddelerinin uygulanması için geçici olarak kısa süre içinde bir yol haritası oluşturulacak." diye konuştu.

Her iki tarafın da şu an için yeni bir Kaymakam atanmasına karar verdiğini aktaran Ahmed, "Sincar halkının dışında başka hiçbir güç (terör örgütü PKK), Sincar'ın askeri güvenliğini ele alamaz. Dışarıdan gelenlerin Sincar'ın geleceğinde yeri olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ahmed, BM'nin söz konusu anlaşmada gözlemci olduğuna ve sürekli şekilde anlaşmanın uygulamaya konulmasını gözlemleyeceğine dikkati çekti.

