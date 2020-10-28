Bu şirketlerin kendisine karşı düşmanlığının yeni bir boyut kazandığına işaret eden Trump, "Bu şirketler, şu anda Joe Biden'ın yolsuzluklarını gizlemeye çalışıyorlar. Sevin ya da sevmeyin birçok haberin ortaya çıkmasına izin vermiyorlar. Ortada çok net kanıtlar var. Bu şirketler çok çok güçlü." diye konuştu.