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    • 24.10.2020 10:15
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    • 24.10.2020 10:15
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    Son dakika: koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberine göre, 'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Duda’nın kendisini iyi hissettiğini ifade etti.

    DHA
    Bir devlet başkanı daha koronavirüse yakalandı

    'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada Duda'nın kendisini iyi hissettiğini ifade etti. Polonya Dışişleri Bakanı Spychalski de yaptığı açıklamada "Başkan dün koronavirüs için test edildi. Sonuç pozitif çıktı. Başkan iyi. İlgili tıbbi servislerle sürekli temas halindeyiz"dedi

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    Haberler Dünya Son dakika: Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda koronavirüse yakalandı