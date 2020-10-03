



Fransız Antilleri doğumlu Lillain Thuram, Europe1'de katıldığı televizyon programında, ırkçılık sorununun üstesinden gelebilmek için bu konunun tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Irkçılık meselesiyle ilgili "Beyaz Düşünce" adlı bir kitabı da bulunan efsane oyuncu Thuram, var olan sistemin bir ırkın diğer ırklara üstünlüğüne üzerine inşa edildiğini belirtti.

Thuram, Fransa'da okullarda yıllarca çocuklara beyaz ırkın en mükemmel olduğunun öğretildiğini hatırlatarak, "İnsanları derilerinin renklerine göre sıralayan siyasi bir düşünce. Bir ırkın diğerlerinden üstün olduğu fikri, insanları bölmek için yapılmış bir kurgu." ifadesini kullandı.

"FRANSA FUTBOLUNDA IRKÇILIK VAR"

Diğer yandan, Fransa futbol milli takımının eski oyuncularından Patrice Evra da Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'in "Futbolda ırkçılık yok ya da çok az var." ifadelerine sert tepki gösterdi.