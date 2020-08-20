



DİYALOG HAVASI HÂKİM

AB'de dönem başkanı Almanya'nın da etkisiyle, diyaloğu öne çıkarmaya çalışan bir hava hâkim. Bu havanın son etkisi, geçtiğimiz günlerde Atina'nın talebi üzerine dışişleri bakanları düzeyinde yapılan toplantıda, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'ye yönelik daha sert tavır taleplerinin kabul görmemesi oldu.



TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE REDDEDİYOR

Sevilla Haritası'nın kendisi açısından herhangi bir geçerliliği olmadığını sıklıkla dile getiren Türkiye, bu belgeyi referans alacak tüm girişimleri engellemek için yıllardır gerekli adımları atmayı sürdürüyor. Türkiye, konuya ilişkin mesajlarında da, bu belgenin barış ve istikrara katkı sağlamadığını her fırsatta dile getiriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz günlerde Donanma Komutanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri, 83 milyon, yani bizlerin hiçbir şekilde bu Sevilla Haritası veya benzeri birtakım talep ve uygulamalarla adeta kıyılarımıza hapsedilmeyi kabul etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" açıklaması Tükiye'nin pozisyonunu özetler nitelikteydi.



