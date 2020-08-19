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    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: "’de ülkemize dayatılmaya çalışılan “”e boyun eğemeyiz"

    Son dakika haberi...Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir asır önce nasıl millet olarak ’i yırtıp atmışsak, bugün de ’de ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz. Evlatlarımıza, kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, özgüven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz" dedi.

    Son dakika haberi...Başkan , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir asır önce nasıl millet olarak 'i yırtıp atmışsak, bugün de 'de ülkemize dayatılmaya çalışılan "Sevr"e boyun eğemeyiz. Evlatlarımıza, kendi haklarını dahi savunmaktan aciz, özgüven ve cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika haberi... Başkan Erdoğan: "Doğu Akdeniz’de ülkemize dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz"
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