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    • 01.06.2020 15:27
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    'un öldürülmesiyle karışan 'den flaş karar! Başkent Washington’da tüm iletişimler kesildi

    Son dakika haberi... hükümetinin, başkent Washington’da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kestiği ifade edildi.

    ABD'den flaş karar! Tüm iletişimler kesildi
    'de siyahi 'un polis tarafından öldürülmesi ülke genelinde eylemlerin fitilini ateşledi. Gelen son dakika bilgisine göre ABD hükümetinin, başkent Washington'da tüm iletişimleri yerel saatle 01.00 ve 06.00 arasında kestiği ifade edildi.

    FLOYD'UN "NEFES ALAMIYORUM" FERYADI, POLİS ŞİDDETİNİ GÜNDEME TAŞIDI
    George Floyd, geçen hafta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

    Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

    Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

    Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

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