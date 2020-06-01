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George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de protestocular Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi

Son dakika haberi... ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonucu başlayan protestolar, ülke genelinde şiddetini arttırarak devam ediyor. Hafta sonu Beyaz Saray önünde toplanan binlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Grubu dağıtmak isteyen polis göz yaşartıcı bomba ve havai fişek kullandı.

01.06.2020 10:13 - Son Güncelleme: 01.06.2020 10:21
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de protestocular Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi

ABD'de George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Olayın gerçekleştiği kent Minneapolis yakınındaki St.Paul kentinin ardından başkent Washington'da da yine binlerce kişi bir araya geldi.

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George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de protestocular Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi

Washington Belediye Başkanı akşam saat 11.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı konulduğunu duyurdu. Ancak protestocular geri adım atmadı.

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de protestocular Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi

Şehrin pek çok yerinde yangın çıktı. Çöp kovalarının yakıldığı başkent sokaklarında Beyaz Saray'ın yakınlarındaki tarihi kilisede de yangın çıktı.

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de protestocular Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi


WASHİNGTON'DA SOKAKLAR ATEŞE VERİLDİ
Polis sokağa çıkma yasağının başladığı saat 11'den sonra harekete geçti. Grubu dağıtmak için biber gazı ve havai fişek kullanan polis ekipleri dakikalarca müdahele etti. Atlı polis ekiplerinin de müdahale ettiği olaylar gece yarısı itibariyle sonlandı.

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de protestocular Beyaz Saray’ı savaş alanına çevirdi

PEK ÇOK KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI, BİNLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
New York'un yanı sıra, Miami, Chicago ve Los Angeles gibi ABD'nin önde gelen kentlerinin de aralarında bulunduğu onlarca şehirde düzenlenen eylemlerde pek çok bina ateşe verildi. Onlarca işyerlerinin camları kırılırken mağazalar yağmalandı.

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