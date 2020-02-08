Bugünkü
Takvim

şirketi yolcularına döneri ve ayran dağıtacak

merkezli şirketi, Nisan'dan itibaren kısa ve orta mesafeli uçuşlarında, yolcularına döneri sunmaya başlayacağını açıkladı. İlk etapta sarımsak ve soğansız sunulacak olan kebabın, talebe göre sarımsak ve soğanlı versiyonlarının da menüye ekleneceği açıklandı. Dönere ayranın eşlik etmesi gündemde.

Döner havalandı
Almanya merkezli Eurowings Havayolu şirketi, Nisan'dan itibaren kısa ve orta mesafeli uçuşlarında, yolcularına döneri sunmaya başlayacağını açıkladı. İlk etapta sarımsak ve soğansız sunulacak olan kebabın, talebe göre sarımsak ve soğanlı versiyonlarının da menüye ekleneceği açıklandı. Dönere ayranın eşlik etmesi gündemde.



Alman uçak şirketi yolcularına Türk döneri ve ayran dağıtacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriEurowings Havayolu şirketi yolcularına Türk döneri ve ayran dağıtacak
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri