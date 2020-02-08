Almanya merkezli Eurowings Havayolu şirketi, Nisan'dan itibaren kısa ve orta mesafeli uçuşlarında, yolcularına Türk döneri sunmaya başlayacağını açıkladı. İlk etapta sarımsak ve soğansız sunulacak olan kebabın, talebe göre sarımsak ve soğanlı versiyonlarının da menüye ekleneceği açıklandı. Dönere ayranın eşlik etmesi gündemde.
Alman uçak şirketi yolcularına Türk döneri ve ayran dağıtacak.
Alman uçak şirketi yolcularına Türk döneri ve ayran dağıtacak.
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