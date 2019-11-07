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  • 07.11.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 13:41

ile arasında anlaşma sağlandı

Bir süredir yaşanan ticaret savaşı nedeniyle müzakere görüşmeleri yapan ile arasında anlaşma sağlandı. Konuyla ilgili olarak Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng "Çin ve ABD'li müzakereciler (ticaret) anlaşmanın gelişmesini takiben ilave vergileri kademeli olarak iptal etmek için anlaştı" dedi.

Çin ile ABD arasında anlaşma sağlandı

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng "Çin ve ABD'li müzakereciler (ticaret) anlaşmanın gelişmesini takiben ilave vergileri kademeli olarak iptal etmek için anlaştı" dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli olarak indirilmesi için anlaştıklarını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, son 2 haftadır Çin ve ABD'li müzakerecilerin, tarafların endişelere konu önemli meseleleri uygun şekilde çözmek için "yapıcı" ve "samimi" görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

Gao, "Çin ve ABD'li müzakereciler (ticaret) anlaşmanın gelişmesini takiben ilave vergileri kademeli olarak iptal etmek için anlaştı. İki ülkenin bir anlaşmaya ulaşması durumunda anlaşma içeriğine uygun olarak ilave vergilerin aynı oranda indirilmesi için uzlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin tarifeler konusundaki tutumunun öteden beri açık olduğunu vurgulayan Gao, "Ticaret savaşı, vergilerin artışıyla başladı, yine vergilerin iptaliyle durmalı." dedi.

Gao, ilk aşamada ne kadar verginin iptal edileceği hususunun anlaşmanın içeriğine göre belirleneceğini bildirdi.

Çin ve ABD arasında 18 ayı geride bırakan ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın mart ayında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifeler ile başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı Made in China 2025 ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın başmüzakereci sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.

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