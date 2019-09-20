ABD lideri Trump: Müdahaleye hazırız!

ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. Başkanı Trump, İran'a askeri seçenekler konusunda ABD'nin her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.
Ayrıntılar gelecek...
ABD, İran'a yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. Başkanı Trump, İran'a askeri seçenekler konusunda ABD'nin her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.
Ayrıntılar gelecek...
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