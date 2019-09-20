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  • 20.09.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 20.09.2019 17:45

Son dakika! lideri Trump: Müdahaleye hazırız!

Son dakika haberine göre , 'a yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. Başkanı Trump, İran'a askeri seçenekler konusunda ABD'nin her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.

ABD lideri Trump: Müdahaleye hazırız!

, 'a yönelik yeni yaptırımlar kapsamında İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı. Başkanı Trump, İran'a askeri seçenekler konusunda ABD'nin her zaman hazırlıklı olduğunu söyledi.

Ayrıntılar gelecek...

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