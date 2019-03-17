Pakistan'da trene bombalı saldırı

Pakistan'ın Peşaver kentinden Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya giden 6 vagonlu trene saldırı düzenlendi.

İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren bir yerel polis şefi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Bölgede doğalgaz ve maden kaynakların bolluğu sebebiyle ayrılıkçı grupların zaman zaman saldırıları meydana geliyor.

Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar kimse üstlenmese de, bölgedeki ayrılıkçı gruplardan birinin yaptığı tahmin ediliyor.