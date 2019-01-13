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  • 13.01.2019 15:29

Pompeo'dan Kaşıkçı i açıklaması

Orta Doğu turu kapsamında 'ı ziyaret eden ABD , i ile ilgili açıklamada bulundu.

ABD'den Kaşıkçı cinayeti açıklaması

ABD , inin açığa kavuşması ve cinayeti işleyen kişilerin hesap vermesi konusunda ve ile görüşmelerini sürdüreceğini açıkladı.

KAŞIKÇI CİNAYETİ DAVASI

Suudi Arabistan'ın Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün Suudi Arabistan'da başlanmıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

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