ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayetinin açığa kavuşması ve cinayeti işleyen kişilerin hesap vermesi konusunda Suudi Arabistan ve Veliaht Prens ile görüşmelerini sürdüreceğini açıkladı.
KAŞIKÇI CİNAYETİ DAVASI
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında, 5'i idam istemiyle olmak üzere 11 sanığın yargılanmasına bugün Suudi Arabistan'da başlanmıştı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.
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